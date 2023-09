Az iskolai elfoglaltságom miatt Szombathelyen csak nehezen tudtam edzésre járni. Mire kiértem a pályára, már a tartalékcsapat edzése is véget ért. Ilyen körülmények között esélyem sem volt, hogy szóhoz jussak az NB I-ben. Örültem is, amikor a Haladás egy évre kölcsönadott a másodosztályú Soproni SE-nek. Mathesz Imre edzősége idején jól ment a játék. Több csapat is megkeresett, mint kiderült, Kovács Imre vezetőedző Germann Feri bácsival megnézett a Tapolca elleni meccsünkön, amelyen gólt is lőttem. Ők nagyon szorgalmazták a leigazolásomat, én pedig ezek után boldogan írtam alá az ETO-hoz.