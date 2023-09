Már a válogatottszünet alatt is készültünk a Soroksárra, ezért most lehetett fókuszálni egyrészt az apróbb taktikai elemekre, másrészt, hogy regenerálódni is tudjon a csapat a szerda-vasárnap meccsritmus közepette. Nagyon kemény mérkőzésre számítok, ahhoz, hogy nyerni tudjunk, minden csapatrésznek a legjobb tudását kell nyújtania. Célunk a három pont begyűjtése.