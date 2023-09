Annyit játszunk a Vasassal, meg is unjuk egymást - mondja nevetve Csizmadia Csaba, a Gyirmót vezetőedzője. - A Budafokkal is hasonló módon voltam, velük a Vidivel játszottunk egymás után talán háromszor is. Jó lenne, ha a hétvégén a Vasasnál a bajnokságban begyűjtenénk a pontokat, a kupa pedig jöhet utána. Azonos osztálybeli csapat, ötven százalékot adok a továbbjutásra.