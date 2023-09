- Komplex sport, de egyben játék is, az ész játéka - mondja kedvenc sportjáról a SMAFC sakkszakosztályának vezetője, Varga Péter. A nemzetközi mester és sakk-szakedző tavaly vette át a szakosztály vezetését, de továbbra is játszik és persze szervez. Mindent megtesz azért, hogy a sakkot megismertesse és megkedveltesse azokkal, akik vállalkoznak erre.

- Jelenleg huszonegy igazolt versenyzőnk van, a legifjabbaktól a legidősebb korosztályig bezáróan. Ennek köszönhetően utánpótlásunk is biztosított, a gyerekek között is vannak többen, akik meglátják ebben a játékban a lehetőséget. Tagjaink között tudjuk például dr. Sárdy Péter FIDE-mestert (FIDE a nemzetközi sakkszövetség, a Fédération Internationale des Échecs rövidítése), Nagy Bence FIDE-mestert és Grimsholm Olát is, aki svéd-magyarként lett a legjobb pontszerzőnk az előző szezonban. Az idősebb korosztályt a csapatból Besenyi Tibor, Kovács Dezső és dr. Halmai Flórián képviseli; a fiatalokat többek között Rubóczki Tibor, aki hamarosan a doktori címet szerez fizikusként; a fiam, Varga Marcell, aki már közel áll a FIDE-mesteri címhez, és a Soproni Egyetem másodéves hallgatója; és Gyurika Tamás, aki végzős gimnazistaként egyedüliként szerepelt a csapatban az összes mérkőzésen. A még fiatalabbak között is van kiemelt tehetségünk: a tizennégy éves Csontos Áron korosztályának harmadik legjobbjaként végzett az idei évben - büszkélkedik csapatával Varga Péter.

A tavalyi szezont sikerrel zárta az egyetemi csapat, mindössze fél ponttal maradtak le megyei szinten a dobogó tetejéről, s az a fél pont sem rajtuk múlt... "Nem baj, majd idén" - mosolyog a szakosztály-vezető, aki azt reméli, az első három hely valamelyikén fogja zárni az évet a SMAFC.

- Most kezdődnek a mérkőzések október elsején. Kiváló játékosaink vannak, ha csak ez számítana, nem is lenne kérdés a helyezés. Ám mivel versenyzőink nagy része dolgozó ember, így a megmérettetésekre sem tudunk mindig a legerősebben kiállni, így a siker nem mindig borítékolható. De mindnyájan szeretnénk kihozni magunkból és a csapatból a maximumot - mondja Varga Péter. Hozzáteszi, a SMAFC mindenben segíti őket, de hát több szabadidőt még az egyetemi klub vezetői sem tudnak adni.

A sakkszakosztály egyik nagy álma azonban már-már beteljesedni látszik. Régóta szeretnének ugyanis egy versenytermet, s most erről is tárgyalások kezdődtek. A saját terem az utánpótlás-nevelés számára is fontos lenne, hiszen több gyerekkel, fiatallal tudnának foglalkozni a mesterek.

A sakk egy rendkívül összetett elmesport, az ész játéka; sport is, játék is. A soproni szakosztály tagjai - ahogy Varga Péter fogalmaz - sokszínű, kiváló csapatot alkotnak, akik örömmel látnak minden érdeklődőt, sportbarátot a fekete-fehér táblák mellett.