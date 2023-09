Elutazott a magyar csapat az olimpiai kvalifikációs torna-világbajnokságra. A delegációt Altorjai Sándor, a Magyar Torna Szövetség (MATSZ) főtitkára vezeti, akinek ez az ötvenedik kontinentális ill. világversenye ebben a pozícióban. A férfiaknál Mészáros Krisztofer, Balázs Krisztián, Tomcsányi Benedek, Molnár Botond, Kiss Balázs és Bátori Szabolcs, míg a nőknél Székely Zója, Mayer Gréta, Czifra Bettina Lili, Bácskay Csenge és Szilágyi Nikolett indul az antwerpeni vb-n.

Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek és Molnár Botond a Győri AC versenyzői.

Altorjai Sándor elmondta, felkészült csapat vesz részt a vb-n, a nőknél viszont hiányozni fog Kovács Zsófia, aki sérülés miatt nem lehet ott Belgiumban. „Nem sikerült simára a felkészülés hajrája a sajnálatos sérülés miatt, de azért mindenki, aki bekerült a válogatottba, azért van ott, mert képes arra, hogy megoldja a rá kiszabott feladatot. A feladat pedig nem más, mint az, hogy minden szeren legyen meg három rontás nélküli gyakorlat” – hangsúlyozta a delegáció vezető, akinek Antwerpenről jó emléke van: 39 év után visszatér oda, ahol versenyzőként egyéni összetett-győztes lett a Cuperus Kupán, és több szerfináléban is aranyérmet szerzett 1984-ben.

A vb-n a selejtező 5-4-3-as rendszerben zajlik. Ez azt jelenti, hogy az ötfős csapatból négyen mehetnek fel a szerre, ahol a csapateredménybe a legjobb három pontszám számít, ez alapján osztják ki az olimpiai kvótákat. ( Az olimpiai kvóták kiosztásának pontos menetéről szerdai anyagunkban adunk tájékoztatást.) A magyar férfiak október 1-én a 6. csoportban nyújtón kezdenek, míg a magyar nők október 2-án a 8. csoportban felemáskorláton. A selejtező egyben kvalifikáció a csapat, az egyéni összetett és a szerenkénti finálékra is. A csapatdöntőbe a legjobb nyolc nemzet kerülhet be, ahol szerenként már csak három tornász mutathatja be gyakorlatát. Az egyéni összetett huszonnégyes fináléba nemzetenként maximum két versenyző juthat be, míg a szerenkénti döntőkre ugyanez érvényes a legjobb nyolc tornászt tekintve.

Részletes program, torna-világbajnokság, Antwerpen

Szeptember 25. indulás, Liszt Ferenc repülőtér, 18.00 (találkozó: 16.00)

Szeptember 27. férfi pódiumedzés, 1. nap

Szeptember 28. férfi pódiumedzés, 2. nap (magyar csapat – 12.15-14.05) és női pódiumedzés 1. nap

Szeptember 29. női pódium edzés, 2. nap (magyar csapat – 17.45-19.05)

Szeptember 30. férfi selejtező, 1. nap

Október 1. férfi selejtező 2. nap (magyar csapat – 12.15-14.05) és női selejtező 1. nap

Október 2. női selejtezők - 2. nap (magyar csapat – 17.45-19.05)

Október 3. férfi csapatdöntő 19.30-22.45

Október 4. női csapatdöntő 19.30-22.05

Október5. férfi egyéni összetett döntő 19.30-22.40

Október 6. női egyéni összetett döntő 19.30-22.00

Október 7. szerenkénti döntők, 1. nap (nők: ugrás, felemáskorlát; férfiak: talaj, lólengés, gyűrű) 14.00-18.00

Október 8. szerenkénti döntők, 2. nap (nők: gerenda, talaj; férfiak: ugrás, korlát, nyújtó)14.00-18.00

Október 9. érkezés, Liszt Ferenc repülőtér 17.10