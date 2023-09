Fűzy András elnök az eseményt felvezető sajtótájékoztatón elmondta: „Elgondolkoztam azon, hogy ha tíz évvel ezelőtt ugyanebben a körben mit mondtam volna. Ha párhuzamot vonok az akkori és a mostani csapat, valamint helyzet között, akkor is bajnoki ezüst után voltunk, az Euroliga főtáblájára készültünk egy megfiatalított csapattal. A célokról is hasonlókat fogalmaztam volna meg, bár nem lett volna ennyire cél a döntőbe jutás, most viszont egyértelműen ezt fogalmaztuk meg elvárásnak, hogy az Euroliga-tagságot megőrizzük. Hogy a nemzetközi kupában mit szeretnénk elérni? Elsősorban azt, hogy szakmailag stabilan tudjunk szerepelni. Az európai kosárlabdázás elitjével mérjük össze erőnket hétről hétre, az Euroliga a világ legerősebb bajnokságának egyike, itt könnyű meccs és ellenfél nincs. Tudjuk, hogy a Sopron Basket elkényeztette a közvéleményt, ott a továbbjutás már alap volt, a negyeddöntő vagy akár a Final Four is reális elvárás volt. Mi ilyen messzire nem merészkednék. Jó szakmai munkát és morált kell megteremteni, amely nem idén, hanem jövőre térülhet meg. Az is fontos, hogy bár ott vagyunk az elitben nekünk nem szabad sztárcsapatként viselkednünk, hanem mint egy jó tanuló, jó sportolóknak. Sok munkát kell beletennünk egyénileg is, odafigyelni minden részletre. Az ellenfelek nagyobb rutinját, a sokszor szélesebb rotációját hittel, akarattal, elszántsággal lehet kompenzálni. Azt azért hozzáteszem, a mi keretünk sem gyenge, nyolc magyarunk van, a zöme magyar válogatott, a nemzeti csapat pedig jelenleg ott van Európában a topon, negyedik lett az Európa-bajnokságon. Az a munka, amit el kell idén végezni, nagyjából Ákos és Péter öröksége, hiszen annak idején ők is ennek szellemében dolgoztak, amit bizonyít az is, hogy akkor a világ egyik legnagyobb ígéretének tartott Natasa Kovacevic is azért választott bennünket, mert a megfelelő szakmai munka és a megfelelő bajnoki szereplés adott volt Győrben. Az már a sors tragikus fintora, hogy Natasa olyan súlyosan megsérült a balesetben, hogy egyik lábát térd alatt amputálni kellett. Az emlékmeccs lebonyolítása nem változott. Ahogyan az előző években, úgy idén is mindössze egy labda a belépő a találkozóra, amelyet a csapatok bemutatása után kell a pályára dobni. A labdákat később győri iskoláknak és óvodáknak ajánljuk fel, ezért is fontos, hogy minél több labdát hozzanak a kilátogatók. Az emlékmeccse előtt és a szünetben jutalmazzuk a korosztályok legjobb játékosait, ahogyan az év edzőjének és utánpótlás játékosának átadjuk a Tapodi Péter- és a Fűzy Ákos-díjat is, valamint a Győri Kosárlabdáért-díjat is.”

Az ellenfélről a klubvezető elmondta: a London Lions szereplése igazi kuriózum, ráadásul hamarosan éppen az egyik hazai rivális, a DVTK ellen selejtez az Euroligában.

„Európa egyik legérdekesebb kosárlabdaprojektje a londoni. Elszántság és akarat van bennük, hogy felépítsenek egy komoly játékerőt képviselő csapatot a szigetországban. Az Európa-kupában már mérettették meg magukat. Erős játékoskerettel rendelkeznek, de még nem teljes csapattal jönnek, biztosan érdekes mérkőzés lesz, melyre érdemes lesz kilátogatni” – fogalmazott Fűzy András.

Szeptember 9-én az UNI Győr NKA két korosztálya is pályára lép a hagyományos emléktornán: az U18-as együttes az egyetemi sportcsarnokban, míg az U14-es csapat a edzőcsarnokban.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy elkészültek az új mezek, pénteken már ebben játszik a csapat a londoniak ellen.