Jelentős átalakuláson esett át a nyáron a Credobus Mosonmagyaróvár NB II-es csapata, amely tavaly a 12. helyen fejezte be a bajnokságot. Nyolc játékos távozott, eddig öt érkezett és a ZTE-vel a 2023/24-es idényre kötött kooperációs megállapodás keretében több megnevezett 21 év alatti játékos folyamatosan szerepelhet mindkét klubban. Az U21-es válogatott csatár, Németh Dániel már jól játszott Gyirmóton, mint ahogy pályára lépett Tullner Péter is, rajtuk kívül Csóka Dominik, Klausz Milán és Török Kevin része az ügyletnek. A 22 éves Papp László is a ZTE-től került Óvárra, de ő kölcsönbe, az életkora miatt az együttműködés rá nem érvényesíthető.

Négy fordulót követően ismét Király József ül a Credobus Mosonmagyaróvár kispadján, a szakmai igazgató Németh Zoltán vezetőedzőt váltotta az Ajkától elszenvedett vereséget követően. Az ötödik körben a csapat pontot szerzett Gyirmóton és Király sportszerű gesztust tett: a mérkőzés végi nyilatkozatában megemlítette az elődjét, mint akinek a munkája benne volt abban az eredményben.

„Másként terveztük Némóval a közös munkát, de az élet átírta a forgatókönyvet – mondja Király József. – Kevés volt az idő arra, hogy az újonnan érkezőket beépítse a csapatba. A váltással az volt a cél, hogy a rossz rajt után jobb helyzetbe tudjuk kormányozni a Mosonmagyaróvárt. Most is úgy vélem, mint amit a bajnokság előtt gondoltam, hogy hat-hét együttes egyenlő eséllyel küzd az NB II-ben maradásért, ezek közé tartozunk mi is.”

A nyári átigazolási piacon nem volt különösebben aktív a Credobus, több volt a távozó, mint az érkező futballista.

„Ez nem a sírás helye, viszont tény, a Mosonmagyaróvár az egyik legkisebb költségvetéssel rendelkező klub a második vonalban – folytatja Király József. – Így az erőforrásaink korlátozottak ezen a téren. Az látszik, hogy minden csapat hatalmas erőfeszítéseket tesz azért, hogy minél ütőképesebb keretet tudjon összehozni. Mi nem mindig voltunk velük versenyképesek. A ZTE-vel kialakított kapcsolat segíthet a céljaink elérésében, köszönjük a zalai klubnak az együttműködés létrejöttét, főként a fiatalszabály betartásában segítenek az onnan érkező futballisták. Szeptember hatodikáig nyitva az átigazolási ablak, a terveink szerint még egy-két poszton szeretnénk erősíteni az anyagi lehetőségeink függvényében.”

Végezetül elmondta a szakember: a Mosonmagyaróvár egyik nagy erénye tavaly is a kiváló öltözői légkör volt, ezt a fajta kohéziót igyekeznek most is minél hamarabb megteremteni. Ez lehet az idei sikerek záloga is.