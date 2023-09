A normálsúlyúaknál Pétervári-Molnár Bendegúz egypárban, Simon Béla és Juhász Adrián a kormányos nélküli ketteseknél, míg a Győri AC sportolója, Pető Zsolt a paraevezősök PR1 kategóriájában szerezhet kvótát a jövő évi párizsi játékokra.

Pető Zsolt a párizsi kvótáért lapátol.

"Az olimpiai számokban ez a két hajóegység Magyarországon a csúcs. Bendegúz számában lesz a legtöbb induló, de fizikálisan is ő van a legjobb állapotban. Náluk kilenc kvótát osztanak az első körben, és ő is benne van abban a legjobb húsz versenyzőben, aki bármikor megszerezheti az indulási jogot" – mondta az MTI-nek Lőrincz Attila szövetségi kapitány, majd hozzátette: a szerencse és a taktika is hatalmas szerepet fog játszani a kvótaszerzésben, mivel sok múlik majd a sorsoláson és a rutinos versenyzésen.

A sportvezető szerint a Simon-Juhász kettős jobb állapotban van, mint tavaly volt, és ha meg tudják közelíteni a júliusi országos bajnokságon elért idejüket (6:19.14 perc), akkor esélyesek lehetnek a 11 párizsi hely egyikére.

Az ötkarikás programban nem szereplő versenyszámokban a kétszeres Európa-bajnok Galambos Péter könnyűsúlyú egypárban, illetve a szintén kontinensbajnok, tavaly vb-2. Furkó Kálmán, Szabó Bence duó – utóbbi szintén a Győri AC versenyzője – a könnyűsúlyú ketteseknél éremesélyesként utazik a szerb fővárosba.

"A ketteseknél reális elvárás lehet a második hely, de nem szeretnék nyomást helyezni rájuk" – tette hozzá a kapitány, majd kiemelte, hogy mindkét könnyűsúlyú egység kifejezetten jól teljesít rossz körülmények között, és az idei eredményeik alapján minden lehetőségük megvan odaérni a dobogóra.