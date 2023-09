Mészáros Krisztofer talajon arany-, korláton ezüst-, nyújtón pedig bronzéremmel zárt a hétvégén a tornászok szombathelyi challenge világkupa-versenyén, amely a vb-felkészülés kiemelkedő állomása volt.

„Nagyon jól sikerült az egész verseny, a selejtezőtől a döntőkig. Mind a négy szeren döntőbe kerültem. Talajjal kezdődött, ahol elvártam magamtól az aranyérmet, és nagyon jó gyakorlatot is csináltam. Lovon pedig életem gyakorlatát mutattam be, viszont a bírók nem fogadtak el egy elemet, ezért nem olyan pontszámot kaptam, amire számítottam” – mondta Mészáros Krisztofer az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában, majd hozzátette, hogy ezt az elemet a vb-ig kicserélik a biztos eredmény érdekében.

A 22 éves győri tornász korláton túlteljesítette elvárásait, meglepte, hogy közvetlenül az olimpiai bajnok mögött lett második, majd nyújtón is egy „nagyon tiszta” gyakorlatot láthatott tőle a közönség, így pozitívan értékelte a szeptember végén kezdődő antwerpeni világbajnokság főpróbáját.

„Az lesz a lényeg ezen a világbajnokságon, hogy minden gyakorlatunkat megcsináljuk, bízom benne, hogy akkor meglehet a legjobb tizenkettő” – mondta Mészáros, utalva arra, hogy ez érhet csapatkvótát a jövő évi párizsi olimpiára. Hozzátette, biztató lehet a tavalyi vb-szereplésük, akkor tizenkettedikként zártak Liverpoolban. Emellett egyénileg is nagy célokat tűzött ki maga elé.

„Az összetett döntőt mindenképp elvárom magamtól, illetve a legjobb tízbe kerülést is, ezt mondom most, de ez még lehet jobb is” – hangsúlyozta Mészáros Krisztofer, aki a felkészülését Győrben végzi, de minden szerdán részt vesz a fővárosi keretedzésen, ahol Kovács István, szövetségi kapitány is megnézi a gyakorlatait.