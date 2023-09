Mozgalmas hétvégén van túl az UNI Győr ETO HC U21-es csapata, mely a többszörös DEL-bajnok ERC Ingolstadt juniorgárdáját fogadta két mérkőzésen a Nemak Jégcsarnokban.

Az első meccsen egy utolsó perces góllal 4–3-ra győztek a német fiatalok. A hajtós összecsapáson oda-vissza estek a gólok, a győriek juniorcsapatát több Anderesen Ligás "túlkoros" segítette. Láday Lóránt és Odnoga Mátyás a győri csapat trénerei már a jövő gárdáját építik, a tavalyi juniorok mellé érkezett új emberek helyét is keresik az ETO soraiban.

A szombati délutáni mérkőzést vasárnap délelőtt egy újabb követte, ahol már a győriek "tiszta" U21-es alakulata csapott össze az ingolstadti U19-es csapattal. A győri 18 évesekkel is kiegészült együttes hasonlóan partiban volt, mint az előző napi meccshez. A lefújás előtt pár perccel – az első meccshez hasonlóan – a német csapat vezetett egy góllal. A Láday–Odnoga páros lehozta a kapust, ezt pedig kihasználta a német együttes, így 4–2 lett a vége.

Az AUDI GMBH által is támogatott ingolstadti csapattal a jövőben szorosabbra fűzik a kapcsolatot a győriek. A németeknél egyébként több olyan játékos is helyet kapott, aki tavaly – és várhatóan idén is – több mérkőzésen is pályára lépett a felnőttcsapatban. Az ERC Ingolstadt felnőttgárdája a hétvégén a CHL, azaz a Bajnokok Ligája-mérkőzéseken szerepeltek.

A győri Széchenyi-egyetem, az UNI Győr ETO HC, valamint az AUDI GMBH által szervezett hétvégén az ingolsadtiak meglátogatták az egyetemi campust is, ahol éppen gólyahetet tartottak, így az egyetemisták között belekóstolhattak az egyetemi létbe.

A sikeres hétvége után mind az ERC Ingolstadt akadémiai vezetői, mind az ETO HC kiemelt regionális akadémiájának vezetése úgy látja, lesz folytatás. Ahogy a testvérvárosokként és az Audi-gyár helyszíneiként, úgy a jégkorongban is közelebb kerülhet egymáshoz a két város és a két egyesület.