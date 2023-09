A fiatal szakember Pápán nőtt fel, ott járta ki az általános és középiskolát, és ott is kezdett el kosárlabdázni.

„Talán hatodik osztályos lehettem, amikor kiválasztottak az ottani utánpótlásban, majd a szorgalmamnak köszönhetően tizenhat évesen már bemutatkozhattam a felnőttcsapatban, de jobbára perceket kaptam csak” – kezdte a fiatal edző, aki aztán Szombathelyre került, a főiskolán folytatta tanulmányait, de az edzősködést Pápán kezdte el, illetve párhuzamosan a szombathelyi csapattal az NB II-ben is játszott.

„Pápán a helyi utánpótlásbázisban lett csapatom, de aztán egy évre kiköltöztem Londonba. Ennek a sporthoz nem, sokkal inkább az élethez volt köze. A nyelvtanulás, az önállósodás miatt mentem ki, nagyon hasznos volt, sokat tanultam az emberekkel való bánásmód területén” – fogalmazott Léránt Gábor, akit az terelt az edzősködés felé, hogy sok jó és rossz edzővel találkozott, és szerette volna, ha azt a tudást, amit felhalmozott, elsősorban természetesen a pozitívumokat, át tudja adni másoknak.

„Ez egy olyan szakma, ahol az önfejlesztésnek sosincs vége, folyamatos tanulást igényel, és ezzel élni is szeretnék” – mondta a tréner, aki a Testnevelési Egyetemen szerzett mesterdiplomát, majd megpályázott egy állást a debreceni kiemelt állami akadémiánál, ahol az U20-as és az U23-as csapatnál másodedzői pozícióba került, az első évben egy svéd edző mellett dolgozott, a másodikban pedig Horváth Imre mellett.

„A szakmai munka mellett önálló kutatásaim is voltak, többek között Dejan Cikic Kosárlabda-gyakorlatok A-tól Z-ig könyvének fordításában is részt vállaltam, Sopronban előadást tartottam kollégáknak. Szóval sokat képeztem magam, de nem szerettem volna tovább Debrecenben maradni, mert van egy hétéves kisfiam Pápán, a nagy távolság miatt szerettem volna közelebb kerülni hozzá. Kertész Dániel révén, aki elődöm volt Győrben, kerültem kapcsolatba Csaplár-Nagy Ervinnel, az itteni férficsapat klubigazgatójával, és tavaly elvállaltam az első csapat vezetését, és a közvetlen utánpótlásgárda is hozzám tartozott. A vezetői elvárásoknak megfeleltünk, amit kitűztünk magunk elé a szezon elején, azt elértük, kis szerencsével lehetett volna ez jobb is” – mondta Léránt Gábor, aki idén Lógár Bencével közösen maradt a férfigárda élén is.

„Nagyon jó kapcsolatba kerültünk Bencével, ő is fiatal, ambiciózus edző, mindent megbeszélünk egymással, de neki is szeretnénk teret adni. Ami a célokat illeti, olyan koncepciót dolgoztunk ki a vezetőkkel, hogy helyi kötődésű, illetve az egyetemen tanuló játékosok alkossák a csapatot. A fiatalok beépítése tehát a fő szempont. Szerencsére fejlődőképesek a helyi tehetségek, de még rutint kell szerezniük. Azért a nyolc közé jó lenne idén is bejutni, de a csoportunk eléggé átformálódott, két csapattal több indul, a topcsapatok ráadásul jelentősen erősítettek. Nem lesz könnyű meccs egyik sem” – beszélt a terveiről az edző.

Ami a női csapatnál történt szerepvállalását illeti, nem teljesen idegen számára a közeg.

„Pápán anno volt egy 14–15 évesekből álló csapatom, a TF-en a diplomamunkát a női mezőnyből írtam, nyaranta pedig rendszeresen követtem a magyar utánpótlás-válogatott eredményeit. Szerettem volna kipróbálnia magam egy új szerepben. Az biztos, a nőknél más aspektusok fontosak, de szerintem meg tudom találni a közös hangot a lányokkal, ráadásul a kosárlabda alapvetően itt is kosárlabda, sok különbség nincs. Bízom benne, maximálisan ki tudom szolgálni Cziczás Lászlót, a videóelemzésekkel, a statisztikákkal olyan információkat tudok nekiadni, melyeket be tud építeni az edzésekbe, a meccsekbe, emellett a fiatalokból is minél többet szeretnék kihozni az egyéni edzések segítségével” – mondta végezetül Léránt Gábor.