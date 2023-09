Szombaton 16 órától a Veszprém Arénában a BFKA-Veszprém U21-es csapata vendégeként lép pályára NB I/B-s férfimérkőzésen a Győri ETO-UNI FKC.

A két csapat tavalyi találkozói egy döntetlent és egy veszprémi győzelmet hoztak, úgyhogy a győri csapat gőzerővel készül a mérkőzésre, és a két pontért utazik a királynék városába.

A bajnokság 1. fordulójában mindkét csapat győzelmet ünnepelhetett: a veszprémiek idegenben 7 góllal múlták felül a Vecsést, míg az ETO hazai pályán 11 gólos különbséggel nyert az Ózd ellen.

Pásztor Imre, a zöld-fehérek kapusa így várja a mérkőzést: „Úgy gondolom, nehéz mérkőzés elé nézünk, ugyanis a fiatalok nagyon gyors játékot fognak játszani. A bajnokságot ők is győzelemmel indították, és a hírekből azt is hallani lehet, készülnek ránk, szeretnék otthon tartani a két pontot. Részünkről is alapos felkészülés előzi meg a mérkőzést, és a győzelemért utazunk Veszprémbe.”

Rajtol az NB II

A férfi harmadosztályban szombaton 18 órakor Várpalota–UNI Győr SZESE II, vasárnap 18 órakor Alsóörs–Lipót Pékség találkozókat rendeznek.

A nőknél szombaton 15.30 órakor az ikrény sportcsarnokban a VKCSK a Sárvárt, 18 órakor az újonc Lipót Pékség a SZESE Győrt, vasárnap 11 órakor a győri Magvassy-sportcsarnokban az Audi-ETO U21 a Celldömölköt fogadja a szezon nyitányán.