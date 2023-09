Az elmúlt hétvégén rendezték meg az Endurance világbajnokság 2023-as szezonjának utolsó 24 órás viadalát, a százegyedik Bol d’Ort. Kovács Bálint, a H-Moto Team versenyzője ismét a top 10-ben végzett: a Maco Racing pilótájaként Enzo Boulom, valamint Martin Vugrinec csapattársaként megismételte a tavalyi szenzációs hatodik helyét a Superbike kategóriában, míg abszolútban a nyolcadikak lettek 47 csapat közül. A 2023-as világbajnokságot a 8. helyen zárták.

Eddigi EWC-s pályafutása újabb remek hétvégéjén van túl Kovács Bálint: a H-Moto Team motorosa a Maco Racing Team versenyzőjeként újfent ott volt a Superbike mezőnyben az idei Endurance-világbajnokság újabb 24 órás viadalán. A franciaországi Le Castellet-ben, a 101. Bol d’Ort rendezték meg. A Maco Racing a 22. helyről kezdhette meg a maratoni viadalt, aminek végén sikerült odaférkőzniük a mezőny elejéhez, 693 teljesített körrel. Kovács Bálint – aki a HUMDA Academy támogatott pilótája – a 101. Bol d’Ort csapattársaival, a francia Enzo Boulommal – tavaly is már együtt érték el a fantasztikus 6. helyet – és a horvát Martin Vugrineccel megismételték a 2022-es eredményüket. A Superbike kategóriában újfent a hatodik helyen végeztek, míg abszolútban 47 csapat közül a 8. pozícióban látták meg a kockás zászlót. Ezzel az eredménnyel a 2023-as szezont a 8. helyen zárta a Maco Racing.

„Nem titok, nehéz volt az edzéseken és a kvalifikáción elfogadni azt, hogy ott a helyünk, amit elértünk, vagyis a huszonkettedik helyen. Le Mans-ban és Spában is sokkal jobb volt az egykörös tempónk, mint itt, ráadásul a motorerő terén is volt lemaradásunk, a tavalyi időktől is elmaradtunk. Az sem segített sokat, hogy a rajt előtt úgy két órával leszakadt az ég, és a start idején is alig volt száraz folt a pályán. Enzo ennek ellenére bevállalta a slicket, ami kifizetődőnek bizonyult, hiszen az első váltásnál már tíz helyet ugrottunk előre. Sikerült jó tempót mennünk, most semmi technikai gond nem jött közbe, és a bokszban a váltásoknál sem töltöttünk el felesleges időt. A Yamaha végig bírta, és úgy vélem, ez volt a maximum, amit ki tudtunk hozni ebből a versenyből. A mostani helyezéseinkkel összetettben a nyolcadik helyen zárt a Maco, ami az évközi gondokat is beszámítva egy tisztességes eredmény” – fogalmazott Kovács Bálint.

A H-Moto Team tulajdonosa, Kelemen Krisztián a helyszínen követte figyelemmel Kovács Bálint teljesítményét, akire nagyon büszke volt a verseny leintését követően.

„Ezek a versenyek hihetetlen érzelmi hullámvasutat okoznak az embernek abban a huszonnégy órában. Az elejétől fogva a tempóért és a gyors körökért izgulunk, majd a futam vége felé meg már azért, hogy ne történjen semmi különleges a versenyzővel és a motorral. Segítőként is nagyon fárasztó, nemhogy versenyzőként. Eszméletlenül ki kell tolnia a fizikai határokat minden versenyzőnek, és csak igen kevesen képesek arra, hogy konstans teljesítményt nyújtsanak az egész verseny alatt. Büszke vagyok, hogy egy magyar versenyző a legjobbak közé tartozik ebben a világbajnoki szériában is. Az számomra hab a tortán, hogy ez a versenyző a mentoráltam. Bízom benne, hogy egyre több magyarnak tudjuk a figyelmét ráirányítani a sportágunkra és a versenyzőnkre. Köszönöm mindenkinek, aki lehetővé teszi, hogy Bálint itt is büszkén képviselhesse Magyarországot” – fogalmazott Kelemen Krisztián.

Kovács Bálint sokat nem pihenhet, hiszen a hétvégén már a Német Bajnokság (IDM) szezonzáró futamán, Hockenheimben van jelenése.