Maga a verseny szeptember 16-án délután három órakor indul, és szeptember 17-én, 15 órakor ért véget. Bálint és két csapattársa, a francia Enzo Boulom – tavaly együtt érték el a fantasztikus 6. helyet – és a horvát Martin Vugrinec nemcsak a pontszerzésben, hanem egy 2022-es eredményhez hasonló helyezésben reménykedik.

„A tavalyi verseny fantasztikusan sikerült itt, ráadásul akkor beugró voltam a Maco Racing csapatánál. Korábban is jól szerepelt ezen a viadalon a Maco, igaz, idén bőven akadtak gondjaink. Most nagyon szeretnénk megmutatni, mennyi potenciál van bennünk. A tempónk eddig is jó volt, de Le Mans-ban és Spában is becsúsztak hibák. Most készen állunk, a teszten sikerült megtalálni a Yamaha legjobbnak vélt beállításait. Nem a kvalifikációs eredmény, hanem a versenytempónk hozhat sikert ezen a hétvégén, a rajthely nem annyira fontos egy huszonnégy órás futamon” – fogalmazott Kovács Bálint.