A dobogóig száguldottak a tatai Hernádi lánytestvérek

A Pest vármegyei M-Ringen rendezték a Magyar Szlalom Bajnokság legutóbbi, ötödik futamát. Már az autó­versenyző-­társak is megszokhatták, hogy hölgyek is a volán mögé ülnek, nem csupán „úrvezetőként”, de versenyzés céljából is, felveszik a versenyt a férfiakkal is, ahol azt a szabályzat megengedi. Vannak olyan kategóriák, ahol a hölgy és férfi versenyzők egymás ellen veszik fel a harcot.

A tatai Hernádi lánytestvérek, Ildikó (18 éves) és Kitti (12 éves) immár 2. versenyévadukat töltik a pályán. Tavaly Hernádi Ildikó összesítésben a 3., míg Hernádi Kitti a juniorok között 4. helyen végzett. A legutóbbi forduló is jól sikerült, a Szent István-napi futam után mindketten a 3. helyről várják a folytatást. Hernádi Ildikó „Jól sikerült az M-Ring pályán teljesíteni, amely valamivel több mint egy kilométer hosszú, technikás pálya volt. A nyári zápor sok pilótát megzavart, a gumiabroncsok választása miatt is. Mitsubishi Lancer Evo 8-cal esőben még soha nem versenyzett Ildikó, nagy próbatétel volt ez számára. Ennek ellenére ügyesen vette az akadályt, és a női kategóriá­ban összetettben a harmadik helyen végzett, sőt, az egyik futamban ő volt a leggyorsabb. Kitti következett a Mitsubishi Colttal, ő egy kicsit megfontoltabb vezetéssel a junior kategória ötödik legjobb idejét érte el, futamonként gyorsulva. A Magyar Szlalom Bajnokságból még két futam van hátra. Szeptember 30-án Kiskunlacházán lesz futam, majd október 2-án a kecskeméti gokartcentrumban ér véget az idei Magyar Szlalom Bajnokság. Remélhetőleg onnan is minél fényesebb érmekkel térnek majd haza a Hernádi lánytesók, Ildikó és Kitti” – tudtuk meg Hernádi Lászlótól, a lányok édesapjától, edzőjétől, aki szintén a mai napig aktív autóversenyző. „Mindig ellátom instrukciók­kal a lányokat, felhívom a figyelmüket a pálya adottságai­ra, hogy ezeknek megfelelően vezessenek” – tette még hozzá Hernádi László. Hernádi Kitti Jelenleg munkahelyi elfoglaltságok miatt csak a lányai­ra, eredményeikre koncentrál, segíti őket a minél jobb eredmények eléréseben. A Szlalom Közép-Európa-bajnoki sorozatban viszont indul Ildikó lányával együtt. Az eddigi futamok alapján ebben a sorozatban az első helyen áll összetettben Hernádi László, lánya, Ildikó pedig az összesítés alapján a harmadik helyet foglalja el. A Szlalom Közép-Európa-bajnoki sorozatban apa és lánya tehát együtt, de egymás ellen fognak versenyezni. Érdekes, izgalmas és különleges versenyre lehet számítani.



