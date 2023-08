Szélviharral kísért heves esőzés söpört végig Szlovénia egyes részein pénteken, villámárvizeket és földcsuszamlásokat okozva - közölte a szlovén környezetvédelmi ügynökség (ARSO). Az alpesi országban a vihar utakat és hidakat zárt el, épületeket árasztott el, és több embert evakuálni kellett. Szlovénia egyes részein egy nap alatt annyi csapadék esett, mint máskor egy hónap alatt szokott, ezért az ARSO riasztást is kiadott. Az északnyugati Gorenjska tartományban, Skofja Loka városában több mint száz épületet, köztük egy sportcsarnokot öntött el a víz, az utakat pedig földcsuszamlások torlaszolták el - írta az STA szlovén hírügynökség.

A hatóságok arra kérték az érintett területeken élőket, hogy csak akkor hagyják el otthonaikat, ha feltétlenül szükséges.

A katasztrófavédelem 12 órán belül több mint ezer, viharral kapcsolatos bejelentést kapott, a tűzoltók több városban egész éjjel szivattyúzták a vizet az elárasztott épületekből, mentették az elárasztott járműveket, és tisztították az utakat - számolt be az MTI.

„Egy napja folyamatosan esik Szlovéniában, ez pedig hatalmas áradásokat eredményezett – meséli Gyurka János, a Motehrson Mosonmagyaróvár vezetőedzője. Az autópályán is áll a víz, de a városban is káosz van. Ljubljanába nem lehet bejutni, és bár bíztunk benne, hogy ez változni fog, de később kiderült, hogy erre nincs esély, sőt tovább fog esni, ezért is döntöttünk úgy, a helyiek tanácsára is, hogy visszafordulunk.”

A múlt hét után tehát sajnos ezen a héten sem tudott felkészülési mérkőzést játszani a csapat. Jövő héten azonban két edzőmeccs is vár az MKC-ra. Csütörtökön a Sugar Gliders, vasárnap pedig a Nantes látogat az UFM Arénába.

„Borzalmasan dühös vagyok, mert még sohasem jártam így, hogy két hét edzőmeccs nélkül, csak munkával teljen. Az lenne az ideális, ha már 3-4 mérkőzés lenne a hátunk mögött, de ez nem tudott megvalósulni. Próbálom úgy szervezni a jövő heti két edzőmérkőzést, hogy ne csak kétszer 30 percet játszunk, hanem ennél többet is. Az a terv, hogy a Sugar Gliders és a Nantes ellen is 3x30 percet játsszunk, ezzel szeretnénk a játékidőt növelni. Persze csak játszani sem lehet, mert vannak még dolgok, amiket gyakorolnunk kell, és munka is van még előttünk. Így persze megint átszervezzük a programot, a lányok hétvégi feladatokat kapnak, hiszen a gyorsaság fejlesztése is kulcsfontosságú ebben az időszakban” – mondta Gyurka János.