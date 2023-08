Credobus Mosonmagyar­óvár–Kazincbarcika

Mosonmagyaróvár, vasárnap, 17.30 óra. V.: Bana.

Hiába játszott jobban a szünet után a Lajta-parti gárda, pont nélkül utazott haza a Németh Zoltán irányította Mosonmagyaróvár Pécsről az első fordulót követően. Az óvári vezetőedző szerint nem érdemelt vereséget a csapata, amely most otthon, az első körben szintén vereséget szenvedő Kazincbarcika ellen javíthat.

„Egy egyértelmű tizenegyest nem kaptunk meg a nyitófordulóban, de nincs idő sopánkodni, hiszen máris egy újabb találkozó előtt állunk, amelyen egy hozzánk hasonló célokat megfogalmazó csapattal találkozunk. A Kazincbarcika ellen, főleg hazai pályán, nem is lehet más célunk, mint megszerezni a három pontot, ami nagyon fontos lenne a következő fordulókat illetően” – emelte ki az összecsapással kapcsolatban a kék-fehérek vezetőedzője.

Soroksár–Gyirmót FC Győr

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, vasárnap, 17.30 óra. V.: Nazsa.

Bár kikapott a városi rang­adón, a második félidőben mutatott játéka alapján bizakodó lehet a Gyirmót a fővárosi vendégszereplését illetően.

„Az ETO ellen picit úgy éreztem, az első félidőben gyámoltalanok, bátortalanok voltunk, nem csináltuk azt, amit megbeszéltünk. Olyan volt, mintha az első félidőben egy egészen más csapatot láttam volna, mint az előző hetekben vagy a felkészülés során. Ez egy mentális hiba volt, amit kielemeztünk. Ekkora előnyt senkinek nem adhatunk a bajnokságban, mert láthattuk, utána nagyon nehéz visszajönni, s nem is sikerült. A mérkőzést lezártuk, és a hét többi napján már a Soroksár ellen készültünk. Egy meccs­ből sok következtetést nem lehet levonni, de elemeztük ellenfelünket, s tudjuk, a Soroksár régóta ugyanazzal az edzővel készül és sok jó játékost kap a Ferencvárostól. Vagyis jó csapat ellen játszunk, igaz, a másodosztályban jelenleg mindegyik erős együttes, s mindenki ellen maximálisan fel kell készülni ahhoz, hogy pontokat tudjunk szerezni” – fogalmazott a kék-sárgák szezon előtt kinevezett vezetőedzője, Csizmadia Csaba.

ETO FC Győr–BVSC Zugló

Győr, ETO Park, vasárnap, 19 óra. V.: Zimmermann.

Nagyszerűen kezdte a bajnokságot az élvonalat megcélzó és a keretét ennek szellemében megerősítő ETO. A zöld-fehérek parádés első félidőt produkálva győzték le a Gyirmótot a városi rangadón. A mérkőzésen több ezer drukker biztatta a csapatot, s a Rába-partiak abban bíznak, ezúttal is sokan melléjük állnak, s kilátogatnak az ETO Parkba. Kell is a buzdítás, hiszen Antonio Munoz vezetőedző legénységének ellenfele az a BVSC lesz, amely szintén jól igazolt és jól is kezdte a bajnokságot.

„Nagyon nehéz mérkőzés lesz, de azt hiszem, az egész szezonban ez várható. A többi csapat látta, erősek vagyunk, így biztosan mindenki azon lesz, hogy legyőzzön minket, de természetesen mi azon dolgozunk, hogy ott folytassuk, ahol múlt vasárnap abbahagytuk, és ismét begyűjtsük a három pontot” – fogalmazott a spanyol szakvezető.

A 2. forduló további programja, szombat: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Vasas, 20 óra. Vasárnap: Budafoki MTE–FC Ajka, Budapest Honvéd–Kozármisleny, 17.30 óra. Csákvár–Szombathelyi Haladás, Tiszakécske–Nyíregyháza Spartacus, BFC Siófok–Pécsi MFC, 19 óra.