A napokban ünnepelte 80. születésnapját a Gyirmót SE és a Gyirmót FC Győr legendás alakja, Galambos István, aki fiatalon játékosként, az elmúlt három évtizedben pedig sportvezetőként és pályagondnokként is segítette a kék-sárgák fejlődését.Rendhagyó történettel in­dult az újkori három évtized, ugyanis akkoriban még a pálya léte is veszélyben forgott – a helyi részönkormányzat építési telkeket szánt a még meglévő pálya helyére –, sportszerető emberek összefogásával azonban sikerült megmenteni. Az 1993. március 25-én tartott közgyűlésen Galambos István sportköri elnök, Szabó Jenő és Timár Jenő elnökhelyettesek, valamint a Horváth család tagjai, élükön Horváth Ferenccel és fiaival, ifj. Horváth Ferenccel és Horváth Ernővel álltak a pálya megmentése mellé. Akkoriban majdnem két évtized után alakult újjá a sportkör – emlékezik a klub honlapja.

Galambos István tehát alapító tagja az 1993-ban megalakult Gyirmót SE-nek, amely a profi klubbal együtt idén ünnepelheti fennállásának 30 éves évfordulóját.

A baráti kör az 1270 lakosú településen 426 aláírást gyűjtött össze a pálya megmentéséért, s végül 725-en támogatták a sportegyesület újjáalakulását és a futballpálya megmentését, ezzel is alátámasztva, hogy igenis van létjogosultsága a helyi labdarúgásnak.

A részönkormányzat a helybeliek nyomására megadásra kényszerült. A sportkör tagjai bekerítették a pályát, a régi öltöző romjain újat hoztak létre, és a labdarúgócsapat elindulhatott a legalacsonyabb osztályú bajnokságban.

A lelkes sportember hathatós tevékenységének is köszönhetően az egykori körzeti csoportból indulva a csapat sorra nyerte a mérkőzéseket és gyűjtötte a bajnoki címeket, hogy aztán a megyei bajnokságokon, majd a Szabad Föld-kupa-­győzelmen keresztül napjainkra kétszer az élvonalat is megjárja.

Galambos István az újkorban három évtizede részese a gyirmóti labdarúgásnak. Ennek megfelelően köszöntik is majd vasárnap a Budafok elleni mérkőzés előtt.