A szakember Pápán kezdte edzői karrierjét 2013-ban, és egészen 2020-ig az ottani utánpótlásban vállalt szerepet. Ezután az okleveles kosárlabda szakedzői mesterfokozatot megszerezve a Debreceni Kosárlabda Akadémiára került, ahol az U20-as és az U23-as együttesekben dolgozott másodedzőként.

Az ott töltött két év után került Győrbe, mint a NB I/B-s férfi kosárlabdaegyüttes vezetőedzője.

„Tavaly is rendszeresen látogattam a női együttes mérkőzéseit, illetve már az edzői stábbal is beszéltünk arról, hogy esetleg tudnék-e edzésekre járni. Nagyon fontos számomra a fejlődés. Teljesen mindegy, milyen helyen, melyik csapatnál dolgozom éppen, mindig azt tartom szem előtt, hogy fejlődhessek. Most nyáron jött ez a megkeresés a stáb bővítésére. Kiváló lehetőségnek tartottam, ahogyan az sem volt mellékes, hogy a férficsapat mellett is van a projektre időm és energiám” – mondta el új pozíciójáról Léránt Gábor, aki új feladatai mellett – elsősorban az ellenfelek feltérképezésében lesz a stáb segítségére – marad az Agrofeed-UNI Győr NB I/B-s csapat vezetőedzői posztján is.