Az időjárás nem igazán fogadta kegyeibe a pecásokat, esett az eső, hideg is volt, s a szél is erősebben fújt a kelleténél, így a hal sem mozdult. Felvetődött az is, hogy elhalasztják az emlékversenyt, de a horgászok a nem túl kegyes időjárás ellenére vállalták a hatórás horgászatot.

Az idei, Valasek Ferenc egykori főhalászmesterről elnevezett horgászverseny díjazottjai. Láncz Mihály (jobbról a második az első sorban), a Valasek Ferenc-vándorkupa nyertese.

A horgászversenyen részt vevő 29 fő valamivel több mint 550 kilogramm halat fogott ki a tóból. Ezen a versenyen egyébként mindenki nyertes volt, hiszen a mostoha időjárás ellenére vidám volt a hangulat. Minden horgász résztvevő emlékplakettet kapott, az 1–3. helyezettek kupát és díszes kerámiatálat is. A fődíj, a Valasek Ferenc-vándorkupa Láncz Mihályt illette, aki teljesítményével súlyra a legtöbb halat fogta, valamivel több mint 56 kilogrammot. Ő fogta a legnagyobb halat, egy 7,2 kilo­grammos pontyot. Különdíjat kapott a 16 éves Bencsik Bence mint a legfiatalabb horgász, és Herczeg János, aki darabszámra a legtöbb, 29 halat fogta. Az abszolút sorrend: 1. Láncz Mihály (56,025 kg), 2. Bencsik Bence (34,65 kg), 3. Udvari Győző (34,030 kg).

Bencsik Bence, a verseny legfiatalabb horgásza (16 éves) abszolút értékelésben is a 2. legtöbb halat fogta.

Az eseményen jelen volt Torjay Valter családjával, akinek dédnagyapja volt Valasek Ferenc főhalászmester. Elmondta, örül annak, hogy Tatán ilyen módon is őrzik és ápolják dédnagyapja emlékét. Szombathelyen lakik családjával, de Tatára többször eljönnek. Egyre többet megtudtak rokonukról, többek között, hogy Csehországban született, árva gyerekként nőtt fel, aztán az Esterházy grófokhoz került, akik kitaníttatták. Egyszer fogadta őt kihallgatáson Ferenc József császár is, bizonyíték erre az a család által sokáig őrzött arany szivargyűrű, amit a császártól kapott, amikor megkínálta őt egy szivarral.

Torjay Valter, Valasek Ferenc dédunokája, Michl József polgármester, Láncz Mihály a Valasek Emlékverseny abszolút győztese és Wittner Ferenc tógazda az Aranyponty Halászati Zrt. képviselerében.

A horgászesemény díjátadóján köszöntötte a résztvevőket Michl József, Tata polgármestere, aki röviden megemlékezett Valasek Ferencről mint a magyarországi modern haltenyésztés megalapozójáról, később mint jószágigazgatóról, életútjáról. A díjátadók a díjat felajánlók voltak: Michl József polgármester, az Aranyponty Halászati Zrt. képviseletében pedig Wittner Ferenc tógazda.

Berena Béla, a Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület (TSHKE) elnöke is köszöntötte a résztvevőket és ismertette a horgászverseny végeredményét.

Befejezésül a tatai Öreg-tó partján lévő Valasek Ferenc-emléktáblánál helyezett el koszorút Michl József polgármester, Berena Béla, a Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület elnöke, Wittner Ferenc tógazda és a Torjay család.