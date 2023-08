Meglepő bejelentést tett közösségi oldalán Farkas László, Mosonmagyaróvár kétszeres K1-es világbajnok küzdősportolója. „Nutu” nem csupán a következő, szeptemberi profi mérkőzéséről tett ki oldalára információkat, hanem azt is megosztotta ismerőseivel, hogy az óvári gálán lesz az utolsó fellépése.

„Elérkezett a pillanat, hogy bejelentsek egy nagyon fontos dolgot nektek. Hivatalosan is az utolsó mérkőzésemre készülök. Szeptember 23-án hazai közönség előtt szeretném szögre akasztani a kesztyűt! Igyekszem minden tudásom beletenni a mérkőzésbe. Várok mindenkit az UFM Arénába” – posztolta a kőkemény sportoló, aki a gálán az eddig veretlen MMA-harcos szerb Matej Simiccsel csap össze K1-es szabályrendszer szerint.

„Sokat gondolkodtam rajta, végül úgy döntöttem, befejezem a profi karrieremet. Az elmúlt három évben több komoly sérülés is ért. Nyilván tisztában voltam vele, hogy ez a sportág nem sakk, de az egészségem most már fontosabb. Sérült volt a sípcsontom, a szalagom, eltört a lábfejem, legutóbb pedig csúnyán felszakadt például a talpam. Huszonöt éves vagyok, de néha úgy kelek fel, mintha negyven lennék – árulta el Farkas László érdeklődésünkre. – Azt is meg kell jegyeznem, anyagilag sem éri meg folytatni. Bár sosem a pénzért küzdöttem, mert ha így lett volna, már az első év után abbahagyom a profiskodást, tulajdonképpen nemhogy keresnék valamennyit a gálákkal, saját magamnak kell előteremteni azoknak a költségeit. A szeptemberi rendezvény nagy vonalakban is hétmillió forintba kerül, míg a szponzoroktól – akiket még várnék a szeptemberi rendezvényre – várható összeg nem éri el az egymilliót. Hét éve vagyok profi, sok meccsem volt, s bár kétszer is sikerült világbajnoki címet szereznem, nem itt kéne tartanom. Persze nagyon örülök és büszke vagyok, hogy sok szép pillanatot szerezhettem a szurkolóimnak, az óváriaknak, s bízom benne, megértik a döntésemet. Klubomban továbbra is edzősködöm, s tervem elvégezni egy tanfolyamot, hogy tehetségeket, ügyes harcosokat menedzseljek. Megadjam nekik mindazt, amit én sportolóként nem kaptam meg” – tette hozzá Farkas László.