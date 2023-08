Fölényes soroksári sikerével remek rajtot vett az NB I-ben az ETO FC Győr. Az együttes szombaton 13 órakor Diósgyőrben lép pályára az újabb győzelem reményében.

Amire a felkészülés során még nem volt példa, szerdán délutántól teljes kerettel készült az ETO, ami persze még nem azt jelenti, hogy minden játékos immár egyforma fizikai állapotban van. A szakmai stábnak nagyon figyelnie kell, hogy folyamatosan kapják meg a terhelést a különböző sérülésekből visszatérő játékosok. Ráadásul a fiatalok az utánpótlás-válogatottak felkészülési táboraiban is érdekeltek, valamint az akadémiai bajnokságok is elkezdődnek.

Az sem könnyítette meg Dörnyei Balázs csapatának az életét, hogy a DVTK szombaton 13 órára szervezte az élvonalbeli találkozót, azaz a Győrből történő utazás csak korán reggeli indulással lett volna megoldható az előrejelzések szerint 35 fokos melegben megrendezendő találkozóra. A klub vezetése azonban a csapat segítségére sietett, így a lányok már előző nap elindulhatnak a bajnoki mérkőzésre és a péntek estét egy miskolci hotelben tölthetik.

– Természetesen nem foglalkozunk a külső körülményekkel, a hőséggel, nekünk megint nagy céljaink vannak, amelyekhez szükségünk van a győzelemre, a három pontra – mondta Öreg Cintia csapatkapitány. – Ez a két nap csapatösszetartásnak is jó lesz, tovább erősítheti az egyébként már most is kiváló egységet, a siker pedig megszilárdíthatja a helyünket a táblázat elején.