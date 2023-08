ETO Akadémia – VLS Veszprém 0-2 (0-1)

Győr, ETO Park. V.: Papp (Nagy B., Dobos).

ETO Akadémia: Sebők – Selyem, Óvári, Csáki (Koncz 46’), Tamás K., Tuboly (Bakó 46’), Mitrong (Varga O. 65’), Bánáti, Nagy D. (Herczeg 65’), Krivokapic (Rátonyi 46’), Moharos. Vezetőedző: Szekeres Adrián.

VLS Veszprém: Kovács M. – Zachán, Kószás, Molnár B. (Schőnig 58’), Major, Tömösvári (Volter 46’), Somogi, Bartusz (Bach 78’), Baldauf, Horváth H. (Dömötör 58’), Krebsz. Vezetőedző: Pető Tamás.

Gsz.: Tömösvári (7., 11-esből), Bartusz (68’).

Már a mérkőzés elején, a 7. percben büntetőhöz jutottak a vendégek, amit Tömösvári váltott gólra. 0-1. Az első játékrészben már nem változott az eredmény, egygólos veszprémi előnnyel vonultak pihenőre a csapatok. A végeredmény a 68. percben alakult ki, amikor Bartusz vette be Sebők kapuját. 0-2.

A győri fiataloknak továbbra sem sikerült megszerezniük első pontjaikat a bajnokságban.

Szekeres Adrián ígynyilatkozott a klub honlapján: - Több olyan játékelemet is láttunk, amit a héten gyakoroltunk, ezekből pedig lehetőségeket sikerült kialakítanunk. Ha az eredményességet nézzük, akkor viszont megint csak nem lehetünk elégedettek. Ellenfelünk többször is helyzetbe került ellenünk, ismét olyan szituációk után, amikor mi labdát veszítettünk. A játékosoknak sokkal jobban érezniük kell a tetteik felelősségét, akaratban mindenkitől sokkal többet várok!