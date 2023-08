A jegkorongblog.hu beszámolói szerint a felkészülést a négycsapatos felkészülési torna zárta le, melyen hibátlan teljesítményt nyújtott az ifjúsági válogatott, hiszen előbb Lengyelországot verte 3–0-ra.

A magyar kapuban Gergely Hunor kezdett, aki hátul végig komoly támaszt adott a csapatnak. Hiába az első harmad 13:5-ös lövésaránya a lengyelek javára, 1–0-ás vezetéssel a mieink vonulhattak a szünetre: első emberelőnyünket rögtön kihasználtuk a 9. perc elején Léhi révén, majd öttel később kivédekeztünk egy túl sok emberért megítélt kisbüntetést. A lengyelek a második játékrészben is többet lőttek, de ebből is a magyar csapat jött ki jobban, a 27. minutumban egy kevert sorunk volt eredményes Tardi befejezése révén. Az állás a meccs második felében sokáig nem változott, dacára a kiállításoknak, végül az 59. percben Lőczi üres kapura állította be a 3–0-ás végeredményt. A magyar válogatott ötből öt emberhátrányt kivédekezve nyert, a kapuban Gergely végül 26 védéssel ért el shutoutot.

Ukrajna ellen 6–3-ra győzött a csapat.

A hazai vasak között Pásztor Viktor kezdett, együttesünk pedig remekül indította a mérkőzést: a 2. percben Tardi Máté és Szongoth Döme 46 másodperc eltéréssel bevette az ukrán kaput. Fél perc sem telt el, amikor a vendégek szépítettek, aztán az 5. minutumban Mártonffy Máté 3–1-re módosította az állást. A nyitó harmad közepén az ukránok egy gólra csökkentették a lemaradásukat, aztán egészen a harmadik felvonás elejéig nem esett újabb találat. A 43. percben Nagy András kettős emberelőnyben volt eredményes, de négy perc múlva már megint csak egy gól volt az előnyünk. A végjátékban Szongoth Domán is bevette az ukrán kaput, valamint Mayer Marcell egy üres kapus, emberhátrányos találattal beállította a végeredményt.

Az első helyet pedig a románok felett aratott 9–3-as sikerrel biztosította be az ifiválogatott.

Magyarország ifjúsági együttese a Sille Tamás által irányított Románia ellen lépett jégre a torna zárásaként. Svasznek Bence csapata úgy győzött 9–3-ra, hogy mindegyik gólt más-más játékos lőtte, valamint mindösszesen öt olyan mezőnyjátékos volt, aki nem szerzett pontot.

A keretben nem szerepelt játékos az ETO HC-ból.