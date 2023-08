„Minél több szakosztály, minél több sportoló van egy városban, annál több házi, városi versenyt lehet rendezni, és ez a rivalizálás a záloga a fejlődésnek.

Dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere szerint a város szempontjából kulcskérdés, hogy az ipar és az egyetem folyamatos fejlesztése, fejlődése mellett a sportot is minél magasabb szintre emeljék.

„A győri sport komoly tradíciókkal bír, az infrastruktúra is komoly fejlődésen ment az elmúlt évtizedben, ráadásul a Magyar Vilmos Uszoda hamarosan megnyílik, mellyel a vízfelület lesz sokkal több. Másfél éve jött egyébként az ötlet, hogy a Rába ETO-t létrehozzuk, rengeteg tárgyalás előzte meg azt, hogy most itt vagyunk, és bejelenthetjük az új klubot, melynek neve egyébként összeforrt Győr sportjával. Az egyetemmel szoros kapcsolatot alakítunk ki, és szeretnénk az ETO-családot összehozni” – mondta a város embere, aki szintén újságírói kérdésre úgy felelt: a város mindkét egyesületet támogatja, bárki bármit is állít vagy feltételez.

Hetzmann Béla, a Rába Járműipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója lelkesen beszélt az új klubról és az együttműködésről.

„Nagy megtiszteltetés, hogy részt vehettünk a Rába ETO-név, valamint a sportegyesület felélesztésében. Az elmúlt két év a változásokról szólt a Rába életében. A Rába Modernizációs Programban a fenntarthatóságra, a beruházásokra nagy hangsúlyt fektettünk, felívelő pályára is került a cég. Emellett arra is törekedtünk, hogy a várossal a kapcsolat tovább tudjon erősödni. Kiváló alkalom volt, hogy névadó szponzorként részesei lehetünk a patinás egyesület újbóli megalapításának” – fogalmazott a cégvezető.

Palkovics László, a Széchenyi István Egyetem kuratóriumának elnöke, a Rába Járműipari Holding Nyrt. felügyelő bizottságának elnöke is méltatta a sportegyesületet, és mindkét szervezet képviselőjeként a támogatásáról biztosította a sportolókat.

„Van valami sorsszerűség abban, hogy most itt vagyunk. Két éve a tulajdonosi szemléletváltásnak is köszönhetően a Rába elindult felfelé. Ugyanígy az egyetem fejlődése is töretlen, a hallgatói létszám folyamatosan nő, amivel együtt jár a növekvő egyetemi sportaktivitás is. Az új egyesülettel kötött stratégiai megállapodásnak is köszönhetően bővülnek a lehetőségek a sport terén is. Azt egyébként tudjuk, látjuk, hogy a hallgatói létszám növekedésével a kollégiumi hátteret és a sportolási felületeket erősíteni kell” – mondta az elnök.

A sajtótájékoztatón itt volt Tóth László, a magyar és európai dzsúdószövetség elnöke, aki bejelentette: 800 négyzetméternyi új tatamival járulunk hozzá a Rába ETO működéséhez.