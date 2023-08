A dél-koreai csapat szűk kerettel, mindössze 12 játékossal utazott el európai túrájára. Óvári részről a válogatott összetartáson részt vevő Albek Anna hiányzott, de Pásztor Noémi és Lancz Barbora sem lépett pályára. A találkozó elején 6–2-re elhúzott a Mosonmagyaróvár, amely gyorsan maga lerázta ellenfelét. Gyurka János együttese kilenccel is vezetett az első félidőben, végül 21–13-as előnnyel vonulhatott pihenőre. A második játékrészt 4–0-ával kezdte az MKC, így pedig tizenkettőre nőtt a hazai előny. A hét gólig jutó Faragó Luca és a három találatot jegyző Stranigg Zsófia több lerohanást is góllal fejezett be, és bemutatkozott a csapat új kapusa is, a NEKA-tól visszatérő Horváth Szofi. A hajrára picit pontatlanabbá vált a játék, de a Motherson-Mosonmagyaróvár, így is 37–27-re győzött. Folytatás vasárnap 18 órától a Nantes ellen.