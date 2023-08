Hazánkban az első „beach sprint” versenyt Tatán rendezték három évvel ezelőtt. Azóta évente öt különböző magyarországi helyszínen rendezik meg a CDJ Beach Sprint válogatóversenyeket, amelyek közül az egyik helyszínt Tata adja. A beach sprint szám 1200 méter evezésből és 1200 méter futásból áll.

A tatai regattán bemutatkozó beach sprint hajója a hagyományos evezős hajónál sokkal kisebb, stabilabb felépítésű. Fotó: Viszló Balázs

Fotó: Viszló Balázs

A beach sprintnek esélye van arra – ha nem is a 2024. évi párizsi XXXIII. Nyári Olimpiai Játékokon, de az azt követő 2028-as Los Angeles-i nyári olimpián –, hogy már a tengeri evezős szakág sportolói is megküzdhessenek majd az olimpiai bajnoki címekért, női és férfi számban egyaránt. Elképzelhető, hogy a hét végi tatai versenyen néhány leendő tengeri evezős olimpikont is láthatott már az érdeklődő közönség. A szakág legjobb utánpótláskorú fiataljai, köztük a házigazda Tata-Tóvárosi Vízisport Egylet (TTVE) csapata mérte össze tudását a legjobb helyezések reményében. A házigazda tatai versenyzők mellett Komárom– Esztergom vármegyéből az Esz- tergomi Evezősök Hajós Egylete (EEHE) és Győr-Moson- Sopron vármegyéből a Győri AC legjobbjai is rajthoz álltak. Összesen 175 „beülő”, tucatnyi klub evezőse mérte össze tudását. A válogatóverseny előfutamai után a Sport XXI. diákversenyek páros futamai (evezés + futás) következtek. A válogató- verseny női/férfi helyezettjei az utolsó két futamban dőltek el.

Domonkos Ágnes a Tata-Tóvárosi Vízisport Egylet titkára elmondta, 31 éve alakították meg az evezősklubot. Az alapítás után nem sokkal már regattát rendeztek, kezdetben a győri klubbal együtt. Eleinte csak tókerülő versenyek voltak. Néhány éve Magyarországon is terjed a beach sprint, Tata ennek az új evezős szakágnak lett az utánpótlásbázisa. Az idén ősszel sportágtörténeti esemény lesz, a magyar ifjúsági versenyzők – köztük a tataiak közül is – nemzetközi megmérettetésen vesznek részt. Ősszel háziversenyt rendeznek.

A tatai regattán a klubtól nyolc versenyző indult. 2. helyet ért el: Virág Nándor, Zentner Dániel, Erdélyi Anna, Galeas Costillo Sofia. Ők már kvalifikálták magukat az őszi nemzetközi versenyre.

Varga Tamás világ- és Európa-bajnok evezős neve és eredményei jól ismertek a sport világában. Környén él családjával, a Magyar Evezős Szövetség sportágfejlesztési alelnöke. A Tata-Tóvárosi Vízi- sport Egylet elnökségi tagja elmondta: „Célunk népszerűsíteni az evezést, azon belül is a tengeri evezést, a beach sprintet. Ez a szakág futással kezdődik, majd szlalomevezéssel folytatódik a vízben, és végül a hajóból kiugorva futás a partra. Érdekes, összetett mozgást igényel. Ha felveszik olimpiai sportágnak a beach sprintet, több lehetőségünk lesz. Ezek a hajók a hagyományosnál sokkal kisebbek, ugyanakkor stabilabbak is. Igyekszünk fejleszteni a hajóflottát.”