Színes füst felvezetéssel, trombitaszóval vonult be a Wittmann parkba a Mosonmagyaróvári Kézilabda Club NB1-es felnőtt csapata és szakmai stábja csütörtökön este. Szezonnyitó szurkolói ankétra várták az érdeklődőket.

Az egybegyűlteket Szász-Fejér István, az MKC klubigazgatója köszöntötte.

– Hetek óta szervezzük ezt a rendezvényt. Sok mindenkinek tartozunk köszönettel – hangsúlyozta a klubigazgató. Kiemelte: "A Motherson Mosonmagyaróvári KC neve egy jól csengő név. Nagyon fiatal klubról van szó. 2024-ben, jövőre leszünk 10 évesek. Évek óta az élmezőnyben vagyunk. Ebben az idényben harmadszor számolnak velünk az Európa Ligában is."

Szász-Fejér István hozzátette: a Motherson három éve a felnőtt csapat névadó szponzora. Mostantól két évig nem csak a felnőtt csapat névadó szponzora, hanem a klubé is, azaz mostantól az utánpótlás csapatok is a bajnokságokon a legnagyobb mosonmagyaróvári vállalkozás nevét viselik.

Büszkék vagyunk rátok!

– szólt az lányokhoz és a szakmai stábhoz Tibori Pál-Levente, a Motherson cégcsoport Kelet-Európáért és Németországért felelős alelnöke. Aláhúzta: a Magyarországon többezer munkatársat foglalkoztató Motherson egy értékrend, egy közösség, egy család.

Az alelnök szerint egy újabb mérföldkőköz érkeztek, egy új szezonhoz.