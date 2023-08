A H-Moto Team versenyzője, Kovács Bálint – aki a győri Széchenyi István Egyetemen tanul – az elmúlt hétvégén folytatta a versenyzést, igaz, ezúttal nem az Endurance-világbajnokságon szállt motorra – ahol a szlovák Maco Racing Team versenyzőjeként indul –, hanem az IDM Superbike kategóriában állt rajthoz a német bajnokság egyik legjobb csapatával, a BCC Alpha Van Zon BMW-vel, akiktől gyári szerződést kapott az idei szezonra.

A 21 éves motoros ezúttal sokkal jobb teljesítményt nyújtott, mint két hete Schleizben. A pénteki edzéseken végig vizes körülmények között motorozott a mezőny, így rengeteg lehetőségük volt Bálintéknak megtalálni a vizes beállításokat. A nap végére a 9. helyen fejezte be az edzést, míg szombaton folytatódott az esőzés, mindkét időmérő vizes körülmények között zajlott, ahol a 10. helyen végzett. Az első futamon a 10. pozícióból vágott neki a versenynek, és remekül motorozva hetedikként zárt. A második versenyt már száraz pályán rendezték, ahol Bálint nagyot harcolva újra a 7. helyen zárt.

„Először motorozhattam a gyári BMW nyergében az osztrák pályán, ráadásul pénteken és szombaton végig esett az eső. Ám úgy érzem, ez kellett most ahhoz, hogy ne kövessük el újra azokat a hibákat, amit két hete Schleizben. Ritmusosabbá, lendületesebbé vált a motorozásom ilyen viszonyok mellett is. Mind a szabadedzéseken, mind az időmérőkön ott voltam a legjobb tízben, ami biztató volt a futamok előtt. Az első versenyen még a dobogó sem volt messze, végül hetedik lettem rendkívül szoros csatában. Tényleg apró nüanszokon múlt, kit hol intenek le az élbolyból. Büszke vagyok arra, hogy a futam közepén én voltam a leggyorsabb a pályán. A második versenyen már száraz körülmények között motoroztunk. Itt is megvolt a tempóm, remekül éreztem magam a BMW-n, ami egy újabb hetedik helyhez segített. Mivel a két vb-menő nem kapott pontokat, így mindkétszer az ötödik helyért járó pontokat kaptam meg, amivel megerősítettem a pozíciómat összetettben”– fogalmazott Kovács Bálint, aki jövő hétvégén Assenben folytatja szereplését az IDM-ben.