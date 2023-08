Férfi kosárlabda 1 órája

Soproniak remeklésével lett ötödik az U16-os magyar válogatott

Csoportjából továbbjutva az elődöntőbe jutásért a házigazda román válogatott ellen hosszabbítás után kikapott, így nem jutott a legjobb 4 közé a romániai Pitestiben rendezett B divíziós Európa-bajnokságon a négy soproni játékost is felvonultató U16-os fiú kosárlabda-válogatott. Az 5–8. helyért aztán előbb a cseheket, majd a torna első mérkőzésén az észtektől elszenvedett vereségért visszavágva a baltiakat is legyőzve az 5. helyen zárt a gárda. Volt, hogy több soproni fiatal is remekelt a meccseken.

Nyikos Balázsék ötödikként zártak. Fotó: fiba.basketball

Negyeddöntő Románia–Magyarország 83–73. A remek hangulatú összecsapáson fiataljaink nem ijedtek meg a hazaiakat buzdító szép számú szurkolótábor előtt. A fordulatos első negyed végén a jobban hajrázó hazaiak vezettek, akik a második negyed derekán 10 ponttal elhúztak, de szünetig a végül 15/9 ponttal, 5 lepattanóval és 3 gólpasszal záró Tallós Levente vezérletével 3 pontra felzárkóztak fiataljaink. A második félidőben végig fej fej mellett haladtak a felek, a rendes játékidő vége előtt 3 másodperccel fiataljaink hosszabbításra mentették a találkozót. Bár hiába kezdhette U16-os válogatottunk lélektani előnyből a ráadást, azt egyértelműen a hazai fiatalok bírták jobban, ezt az 5 percet 10–0-ra nyerve diadalmaskodtak. A soproniak közül a nem egészen egy félidőnyi játék után kipontozódó Flasár Zalán 4–4 pontig és blokkig, valamint 9 lepattanóig jutott, Nyikos Balázs 2 lepattanóval és 1 gólpasszal zárta a találkozót, Palotai Máté nem kapott lehetőséget. Az 5–8. helyért Magyarország–Csehország 79–55. A parádés, 22–9-es első tíz perccel alapozta meg magabiztos sikerét U16-os válogatottunk, amely minden negyedet megnyerve mért 24 pontos verést a cseh csapatra. A soproni kvartettből Nyikos egy gólpassz híján dupla-duplát ért el (11/3 pont, 9 gólpassz). Flasár és Tallós 6–6 ponttal zárt, előbbinek volt még 4 lepattanója, valamint 3–3 gólpassza és blokkja, utóbbi neve mellé pedig még 3 lepattanó és 2 gólpassz került, Palotai pedig 4 ponttal, 3 lepattanóval és 1 gólpasszal járult hozzá a fölényes győzelemhez. Az 5. helyért Magyarország–Észtország 73–68. A nyitó összecsapás visszavágójával zárta az Eb-t U16-os válogatottunk, amely 7 pontos előnyt szerzett a nyitó etapban. Ezt követően az észtek több alkalommal is szorossá tették a találkozót, de a kritikus pillanatokban valaki mindig lendített egyet fiataljaink szekerén, akik a 4. negyedben 54–50 után egy 13–0-val 17 pontos előnyre tettek szert. A hajrában az észtek letámadással labdákat szerezve és néhány minden mindegy alapon beemelt triplával szorossá tették a találkozót, de fordítani nem tudtak, így válogatottunk visszavágva a nyitányon elszenvedett vereségért az 5. helyen zárta az Eb-t. A helyosztón Flasár 17 pontjával 8 lepattanójával, 5–5 gólpasszával és szerzett labdájával, valamint 2 blokkjával, Tallós pedig 13/3 pontjával, 7 lepattanójával és 4 gólpasszával főszerepet vállalt a visszavágásban, Nyikos 2 ponttal és 3 lepattanóval járult hozzá a diadalhoz.

