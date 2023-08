Abdán nem történt változás, továbbra is a klub egykori játékosa, Knauz Csaba ül majd a kispadon, s marad a korábbi tréner, Rozmán László Bácsán, Germán Ferenc a DAC-nál, Harcz István Gönyűn és Tenk Balázs Győrújbaráton.

Az osztályban újonc Győrújfalut hivatalosan is Pozsonyi Márk irányítja majd, Hegykőn továbbra is Finta Zoltán, Kapuvárott pedig Csermelyi Imre maradt az edző.

Koroncón Makkos Tamás váltotta a Gyirmóton másodedzői feladatokat vállaló Jäkl Antalt. A bajnoki címvédő kerete is változott, több meghatározó játékos távozott a csapattól.

A Lipót néven szereplő – és a mérkőzéseit is ott játszó – Mosonmagyaróvár II-t Borbély Attila dirigálja.

A csoportban végül maradó Ménfőcsanaknál a csapatot eddig kisegítő Hannich Pétert, a Kajárpécről érkező Nemes Ferenc váltja

A szintén újonc, ám jól igazoló és sokak szerint ebben az osztályban is aranyesélyes Mezőörsöt továbbra is Szekeres Krisztián irányítja, míg Vitnyéden a korábbi edző, Kiss Ákos maradt a tréner.

Megyei I. o., 1. forduló, szombat: Koroncó–Lipót Pékség, 17.15. Üstökös FC Bácsa–Abda-VVFK Bau, Vitnyéd–Davita Food-Gönyű, 18.00. Vasárnap: Ménfőcsanak–Győrújfalu, 15.30. Kapuvár–DAC Nádorváros, Győrújbarát–Mezőörs, 18.00.