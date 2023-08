„Azt gondolom, amit lehetett, kihoztunk a nyárból – kezdte a válogatott balszélső. – Sikerült sok programmal kikapcsolódni, az élre természetesen az esküvőm kívánkozik. A szezon befejezése után még ennek szervezésével is foglalkozni kellett, de nem görcsöltem rajta, amúgy em vagyok ilyen típus. Szerencsére minden klappolt, az időjárás is kedvező volt mindenre. Azt gondolom, igazán szépre sikeredett az egész, de azt azért hozzáteszem, vendégként talán egy picit jobb egy ilyenen részt venni.”

A válogatott balszélső a felkészülés eddigi menetéről elmondta: a telki edzőtábor nagyon jó alkalom volt arra, hogy az új játékosokkal és az edzői stábbal is megismerkedjenek.

„A szezon vége mindig hoz egy kis változást. Többen távoztak, újak érkeztek, ez a világ rendje, noha minden távozót sajnálunk, az újakat viszont nagy szeretettel fogadunk, és ez nem volt másként most sem. Biztos vagyok benne, hogy igazán játékosként és emberként is olyanok csatlakoztak hozzánk, akik beleillenek az együttesbe. Az edzőtáborban elsősorban az erőnlétre fókuszáltunk, és arra, hogy a csapatot összekovácsoljuk. Kemény és fárasztó edzéseink voltak, de volt egy olyan nap is, amit a csapatépítésre szántunk, kenuztunk a Dunakanyarban és egy szabadulószobában is voltunk” – folytatta a játékos.

A célok Győrben változatlanok: a hazai fronton duplázni kell, a BL-ben pedig a négyes döntő elérése a minimum. Utóbbi az elmúlt években megvolt, de a trófeát nem sikerült megszerezni, előbbiben is vannak hiányosságok, hiszen 2019-ben nyert utoljára idehaza két címet a zöld-fehér gárda, ráadásul abban az évben a BL-ben is első lett. Hogy most mi kell ahhoz, hogy ne érje kellemetlen meglepetés a csapatot, arról Schatzl Nadine a következőket mondta: „Most sem lesz egyszerű dolgunk, mert sok csapat jön felfelé, de minden tőlük telhetőt megteszünk. Az új edzőnk, Ulrik Kirkely más irányt próbál a csapatba vinni azzal, hogy nem kizárólag a kézilabdára fókuszál, hanem a csapategységre, és arra, hogy egy családdá formáljon bennünket.

Azt gondolom, ez tényleg kicsit más színt visz a csapatba, és lehet, erre lesz szükség, hogy ismét úgy szerepeljünk, ahogyan azt mindenki várja tőlünk.

Az is fontos, hogy az új játékosok közül vannak, akik még nem szerepeltek a négyes döntőben, ők még jobban ki vannak erre éhezve, illetve a BL-trófea megszerzése is sokunk vágya, így motivációból biztosan nem lesz hiány.”

A magyar válogatott balszélsőt Kari Brattset, Stine Oftedal és Estelle Nze Minko mellett Ulrik Kirkely beválasztotta a csapatkapitányi négyesbe az előző héten. Ezzel kapcsolatban Szöllősi-Schatzl elmondta, nem számított rá, de örül a felkérésnek.

„Ulrik szerette volna, ha egy magyar játékos is bekerül ebbe a csoportba, boldog vagyok, hogy engem tartott erre méltónak. Az első számú kapitány egyébként Kari lesz (Kari Brattset Dale, a csapat norvég beállósa – a szerk.), ugyanakkor mindent csapatként működve próbálunk majd megoldani, tehát ami olyan döntés, azt közösen hozzuk meg” – fogalmazott a játékos, akit a válogatottról is kérdeztünk.

„A világbajnokságon papíron valóban nem kerültünk nehéz ágra, így teljesen reális, hogy minimum az olimpiai selejtezős helyet elérjük. Sokunk vágya, hogy ott legyünk Párizsban. Akik még nem szerepeltek ötkarikás tornán, azoknak azért, akik viszont ott voltak legutóbb Tokióban, azoknak azért, mert az az olimpia nem egészen olyan volt, mint egy hagyományos torna. Arra nagyon rányomta bélyegét a covid, jó lenne úgy ott lenni, hogy élvezzük az egész forgatagát, és nem azzal kell küszködni, hogy harminc fokokban maszkot hordjunk. Nem mellékesen pedig szeretnénk minél jobban szerepelni. Elsőként azonban oda ki is kell jutni, ezen is dolgozunk majd. Nemrégiben éppen itt Győrben volt összetartásunk, mindenkin látszódott az elszántság, a motiváció, hogy minél jobban szerepeljünk a vb-n, és elérjük a célunkat” – mondta végezetül Szöllősi-Schatzl Nadine.