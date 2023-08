– Kijártam a futballoktatók iskoláját, nem a szerencse segített – fejti ki elgondolkozva az előzményeket. – Hét év az Üstökös FC-nél, majd megyei csapatoknál dolgoztam mindvégig civil munka mellett, aztán Mosonmagyaróvárra kerültem, immáron főállású edzőként, ahol hat szép, sikeres, de nagyon kemény évet töltöttem. Dolgoztam a tizennégy, több évet a tizenkilenc éves korosztály mellett, akikkel háromszor is aranyérmet nyertünk, voltam pályaedzője az első csapatnak, edzője a másodiknak, és még videóelemzőként is vállaltam feladatot. Tavaly az NB II nyolcadik fordulója után kineveztek a Credobus Mosonmagyaróvár vezetőedzőjének, és ekkor úgy érezhettem, eljött az én időm…– Pünkösdi királyság lett belőle: meddig is tartott?

– Idén március 7-ig. Tavasszal az első hat fordulóban öt pontot szerzett a csapat. Feljutásért játszó, nehezebb ellenfelekkel játszottunk, de ellenük is közel voltunk a pontszerzésekhez. A szerencse is elpártolt tőlünk, és azért sem éreztem veszélyesnek a helyzetet, mert velem tizennyolc mérkőzésen huszonöt pontot szerzett a csapat, és ha a tendencia megmarad, az első tíz között végeztünk volna. A vezetés nem indokolta, miért ingott meg a bizalom irányomban, mi volt az oka a döntésnek. A leváltásomkor még arról tájékoztattak, hogy más vonalon számítanak a szakértelmemre. De nem éreztem, hogy nagyon szükség lett volna a munkámra, végül meg is állapodtunk a válásban.

– Azóta labdarúgás nélkül telnek a napjai?

– Jól éreztem ugyan magam győriként Mosonmagyaróváron, de a hat év szellemi megterhelését ki kellett pihennem. A nyáron már frissen, új motivációval néztem körül, de ez ideig nem sikerült új kihívást, értelmes feladatot találni. Visszatértem korábbi munkahelyemre, egy gépkocsi- márkaszervizbe, mellette minden fordulóban ott vagyok a lelátókon, másod- és harmadosztályú bajnoki mérkőzésen. Elsősorban a győri csapatok meccseire megyek, jegyzetelek, elemzéseket végzek. Remélem, a későbbiekben tudom még hasznosítani az elmúlt időszak tapasztalatát, és a most szerzett információkat, mert ennek a két osztálynak a küzdelmeit, erőviszonyát meglehetősen jól ismerem. Tanulok, figyelek, és várok a lehetőségre: elkeseredésre nincs okom, mert a mai futball viszonyai között előbb vagy utóbb minden bizonnyal kapok felkérést – mondja, majd hozzáteszi: – Örök igazság, hogy ha bezárul egy kapu, valahol majd csak kinyílik egy másik…