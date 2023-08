Immár a harmadik rangos versenynek ad otthont idén a máriakálnoki Dressurzentrum, ami a májusi Nemzeti Díjlovagló Verseny és a Nemzetközi Díjlovagló Fesztivál után, ezúttal a Magyar Díjlovagló Országos Bajnokság színhelye csütörtöktől vasárnapig .

Komjáthy-Losonczy Anikó versenyigazgató tájékoztatása szerint mintegy 100 ló és 80 lovas méreti meg magát, több korosztályban. Gyermek, póni, junior, fiatal lovasok és U25 korosztályos bajnokságok mellett a Felnőtt magyar bajnokság is itt zajlik, illetve fiatal lovak is bemutatkoznak a négynapos program keretében, melyre az érdeklődőket is várják.