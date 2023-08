A célegyenesbe ért a másodosztályú győri férfi kézilabdacsapat felkészülése. A csapat szombaton 18 órakor az Ózd ellen, hazai környezetben, azaz a Magvassy-csarnokban kezdi meg a bajnokságot.

Kedden este egy kis betekintést engedett a munkába a klub, nyílt edzésre várták a szurkolókat, majd a tréning után a célokról beszélgethettek a klubvezetőkkel, a szakmai stábbal és a játékosokkal.

Bencze József vezetőedző és Kilvinger Bálint szakmai igazgató alaposan megdolgoztatta a társaságot, ami mint később kiderült, nem véletlen. A munkát hasonló szellemben és intenzitással végezte az együttes a felkészülés során. Szükség is volt erre, ugyanis ahogyan az az ankéton elhangzott: a klub célja a feljutás.

Uhlig Rita ügyvezető elmondta: a csapatot úgy állították összes és erősítették meg – élvonalbeli tapasztalattal rendelkező játékosok érkeztek –, hogy elérjék a céljukat, és a győri férfi kézilabda visszakerüljön oda, ahova évtizedekig tartozott, és ahol rengeteg szép sikert ért el. Ezzel kapcsolatos szurkolói kérdésre hozzátette, hogy az élvonalhoz szükséges feltételek megteremtésén a következő időszakban kezdenek el dolgozni, most az a legfontosabb, hogy az idei év teljesen rendben van.

"Lépésről lépésre kell haladni, most az a legfontosabb, hogy feljussunk" – fogalmazott a klubvezető.

A szakmai oldalról Kilvinger Bálint és Bencze József is egyértelműen fogalmazott.

"Mindent megteszünk azért, hogy elérjük a célunkat. Egyet biztosan megtudunk ígérni, hogy a csapat minden meccsen hatvan percen keresztül csúszik-mászik. Ha kell, akkor megpróbálnak tizenöt góllal nyerni, de az is lehet, hogy az egygólos sikernek is örülünk. A lényeg, hogy annyi pontot gyűjtsünk, ami elég a célok eléréshez" – mondta Bencze József.

"Ahogyan azt láthatták a szurkolók most, próbáltunk minden edzésen úgy dolgozni, mely NB I-es szintű, vagy ahhoz közeli. Élvonalbeli csapatokkal is játszunk felkészülési meccseket, hogy lássuk, hol tartunk, miben vagyunk hozzájuk közel, miben kell javulnunk" – tete hozzá Kilvinger Bálint.

Abban is egyetértett a két szakember, hogy a jó eredményekhez szükség lesz a szurkolók támogatására, amiről a jelenlévő drukkerek ígéretet is tettek.

Vizi Tamás, a BKU (Bal Kapufa Ultrák) szurkolói csoport vezetője így fogalmazott: "Nagyon köszönjük a tavalyi szezont, a bronzérem és az, hogy harcban volt a csapat a feljutásért, óriási eredmény. Láttuk, tapasztaltuk, hogy a szurkolás sokszor segítette át a csapatot a nehézségeken. Mi most is ott leszünk a fiúk mellett, a hazai meccseken biztosan, de ahova tudjuk, el is kísérjük a csapatot."

A folytatásban az új játékosok mondták el, hogy remekül érzik magukat Győrben és a klubnál egyaránt, a szezonnal kapcsolatos elvárásokról pedig valamennyien azon az állásponton voltak, hogy mindent megtesznek majd a pályán, hogy a május végén együtt ünnepelhessenek a szurkolókkal.