Audi-ETO-Békéscsaba

Előzetes - Az esélyekről Kari Brattset Dale, a győriek csapatkapitányi teamjének vezetője nyilatkozott. A norvég válogatott beállós előtte azért kitért az új szerepkörére is.

„Nagyon boldog vagyok, hogy ennek a csapatnak én lehetek a kapitánya. Véleményem szerint jó néhány csapattársam alkalmas lenne erre a feladatra, ezért is megtiszteltetés betölteni ezt a szerepkört. Ami a felkészülést illeti, szerintem hamar sikerült megismernünk új vezetőedzőnk, Ulrik Kirkely elképzeléseit. Nagyon sok és kemény fizikai munkát végeztünk, több új kézilabdás elemet is kipróbáltunk. Fontos, hogy tartsuk magunkat az edző által képviselt filozófiához, miszerint erős, egységes csapatként szükséges együttműködnünk, mert céljainkat csak így tudjuk elérni. A magyar bajnokságban most is keményen meg kell küzdenünk az FTC-vel, de a Debrecent sem írnám le, a tavalyi szezonban ellenük is nívós mérkőzéseket játszottunk, ráadásul idén a Bajnokok Ligájában is ellenfelünk lesz. Természetesen az arany­érem megszerzése a cél, ezért fogunk dolgozni.”