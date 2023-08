PERCRŐL PERCRE

60. perc: Mayer Szabina eredményes beállóból. 37-23. Blohmnak nem jön össze a gól, Szabó véd. Lanistanin lövése nem jó, másra pedig már nincs idő, mert véget ér a mérkőzés. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

59. perc: Immár 250 győri gólnál jár Ana Gros ezzel az értékesített büntetővel. 36-22. Az újonc Farkas Eszternek most jó az indítás, és ezt egy precíz góllal hálálja meg. 37-22.

58. perc: Nem jó Duijndam indítása. Aztán Mayer szabálytalankodik támadás közben.

57. perc: Szondi szépítő góljára Győri-Lukács felel góllal. 35-22.

56. perc: Kétszer indulás Lanistaninnál. Gros megszerzi a negyedik találatát is. 34-21.

55. perc: Farkas Esztert lerántja Gyimesi. Kiállítás, hétméteres. Gros értékesíti a büntetőt. 33-21.

54. perc: Támadóhiba a vendégeknél.

53. perc: Gros góljával megint 11 a különbség. 31-20. De nem sokáig, mert Horváth Gréta is betalál, Szöllősi-Schatzl viszont gyorsan válaszol góllal a gólra. 32-21.

52. perc: Brattset Dale blokkja jó, Duijndam indít, Győri-Lukács ismét ziccert értékesít. 30-19. Lanistanin megszerzi az ötödik gólját. 30-20.

51. perc: Győri-Lukács a pályán, mindjárt be is köszön egy gyors góllal. 29-19.

50. perc: Oftedalnak kis hely is elég. 28-19.

49. perc: Oftedal már hat gólnál jár. 27-19. Nem jó a pattintott passz a csabai jobbszélsőnek.

48. perc: A kapufát találja meg Lanistanin.

47. perc: Duijndam védéssel mutatkozik be a győri kapuban. A labda azonban marad a vendégeknél, aztán Gyimesi lövésénél már tehetetlen az ETO holland kapusa. 26-19. Szabó D. védi Gros lövését.

46. perc: Első gólját dobja Gros. 25-18. Eladja a labdát Lanistanin, aztán lerohanásból eredményes Brattset Dale. 26-18. Utolsó idejét is kikéri a vendégek szakvezetése.

45. perc: Kapu mellé száll Lanistanin lövése.

44. perc: Oftedal szerez remek gólt. 23-17. Szorongatott helyzetből eredményes Lanistanin, Oftedaltól szinte azonnal jön a válasz. 24-18.

43. perc: Román előtt marad hely, hogy lőjön. Lő is, gólt. 22-17. Megint megakad a győri akció, ezúttal egy balul sikerült Nze Minko-passz miatt. Toft védi aztán Termány próbálkozását.

42. perc: Lefordulás után Oftedal eredményes. 22-16. Békéscsabai időkérés.

41. perc: Vége a vendégek góltalanságának, Lanistanin talál a kapuba. 21-16.

40. perc: Toft simán lekapja a levegőből Lanistanin lövését. A kapus indít, Szöllősi-Schatzl pedig megszerzi a századik gólját, amit győri színekben lőtt. 21-15.

39. perc: Passzívig támadnak a vendégek, végül a leadott lövést simán blokkolja a győri védelem. Hétméterest dobhat az ETO, Hovden ezt is gólra váltja. 20-15.

38. perc: Hovden a rövidre húzza be a labdát a jobb szélről. 19-15.

37. perc: Kukely Klára megszerzi az első gólját. 18-15. Megint hiba csúszik a győri támadójátékba. Aztán Aranyi rálép a hatos vonalára. Győri időkérés.

36. perc: Szabó spárgázza ki de Paula lövését.

35. perc: Toft védi Gyimesi kísérletét.

34. perc: De Paula szép gólt dob, Ryu gólpassza sem volt csúnya. 18-14. Éles szögből nem tud betalálmni Aranyi. Labdá szereznek a vendégek Nze Minko passza után.

33. perc: Gyimesi talál a kapuba, Toft tehetetlen. 17-14.

32. perc: Román passza nem jó, ahogy Nze Minko indítása is pontatlan.

31. perc: Indul a második félidő. Oftedal szerzi a játékrész első gólját. 17-13.

A hivatalos nézőszám 1644.

30. perc: Remek játék a győriektől, Nze Minko dob kapufás gólt a végén. 16-12. A szabálytalankodó Szondit pedig két percre kiállítják, a büntetése átlóg majd a második félidőbe is. Nagy gól a dudaszó előtt, Lanistanin távolról veszi be Toft kapuját. 16-13.

29. perc: Oftedal nem talál kaput.

28. perc: Toft védi Gyimesi lövését.

27. perc: Nem jó a bejátszás Mayer Szabinának, aztán a másik oldalon ő szabálytalankodik. Kiállítás, hétméteres. A büntetőt Hovden dobja a bal alsóba. 15-12.

26. perc: Jó a győri blokk. Nze Minko labdát szerez, Szöllősi-Schatzl pedig lerohanásgólt. 14-12.

25. perc: Toft és Szabó Dóra is bemutat egy védést, utóbbié volt a nagyobb.

24. perc: Román Dorina ötödik góljára időkéréssel reagál Kirkely. 12-12. De Paula a bal alsóba! 13-12.

23. perc: Győri labdaszerzés, jár a labda kézről-kézre, végül Szöllősi-Schatzl eredményes. 12-11.

22. perc: Hibázik az ETO is, Farkas Júlia passza nem jut el a címzetthez.

21. perc: De Paula nagy gólt dob. 11-11. Lanistanin passza kiperdül Giricz kezéből.

20. perc: Mezhúzásért áll ki Kari Brattset Dale. Ez már a második kiállítása a győri csapatkapitánynak. Mayer Szabina révén ismét előnyben a vendégek. 10-11.

19. perc: Ismét passzívig támad a vendég együttes, de ezúttal nem találnak kaput a végén. Szöllősi-Schatzl Nadine egyenlít. 10-10.

18. perc: Bruna de Paula is megszerzi az első győri gólját. 9-10.

17. perc: Passzívból szerez gólt Szondi Zsófia. 8-10.

16. perc: Hovden ismét a jobb szélről! 8-9.

15. perc: De Paula lövése nem talál kaput. Egy tescsel után Román Dorine eredményes, immár negyedszer. 7-9.

14. perc: Hovden eredményes a lerohanás végén. 7-6. Időt kérnek a vendégek. Eredményes a vendégek összjátéka Giricz ejti a labdát a kapuba. 7-7. Oftedal passza nem jó, jön az újabb gyors békéscsabai gól, ezúttal Horváth Grétától. 7-8.

13. perc: Hovden első gólját dobja győri színekben. 6-6. Nem jön be a hát mögötti passz a csabaiaknak.

12. perc: Pontatlan a győri kontra, oda a helyzet. Újabb Lanistanin-kapufa után támadhat viszont megint az ETO.

11. perc: Toft védi Giricz Laura lövését, de a labda marad a vendégeknél. Megvan az első csabai kapufa is, Lanistanin lőtte.

10. perc: Gyimesi Kittitől jön a gyors válasz, épp hogy letelt a győri emberhátrány. 5-6. A kapufát találja el Nze Minko.

9. perc: Nze Minko elejti a labdát, Román D. pedig az üres kapuba hajítja azt. 4-5. Szabad terület marad Oftedal előtt, ez nála gólt jelent általában. Most is így van. 5-5.

8. perc: Két percre kiállítják Brattset Dalét. Lanistanin használja ki a békéscsabai emberelőnyt. 4-4.

7. perc: Gyimesi Kitti szépít. 4-3. Pontatlan a győri összjáték.

6. perc: Román passza nem pontos, aztán büntet gyorsan az ETO: Nze Minko is kétgólos már. 4-2.

5. perc: Újra egyenlő az állás, Brattset Dale tudott befordulni. 2-2. Toft védése után Brattset Dale eredményes ismét. 3-2.

4. perc: Toft védi Lanistanin lövését, a kipattanót Román dobja a kapuba. 1-2.

3. perc: Román Dorina egyenlít. 1-1. Hovden lövését hárítja Szabó.

2. perc: Gros lövését védi Szabó D. Lainstanin lövése elmegy a kapu fölött. Az első gólt Nze Minko lövi átlövésből. 1-0.

1. perc: Zöldben az ETO, lilában a csabaiak. A mérkőzést a vendégek kezdik. A győri kapuban Toft, a két szélen Szöllősi-Schatzl és Hovden, a beálló Brattset Dale, akit védekezésben Broch vált, a pályn középen Gros, Oftedal és Nze Minko. Toft hárítja Gyimesi próbálkozását.

Előzetes - Az esélyekről Kari Brattset Dale, a győriek csapatkapitányi teamjének vezetője nyilatkozott. A norvég válogatott beállós előtte azért kitért az új szerepkörére is.

„Nagyon boldog vagyok, hogy ennek a csapatnak én lehetek a kapitánya. Véleményem szerint jó néhány csapattársam alkalmas lenne erre a feladatra, ezért is megtiszteltetés betölteni ezt a szerepkört. Ami a felkészülést illeti, szerintem hamar sikerült megismernünk új vezetőedzőnk, Ulrik Kirkely elképzeléseit. Nagyon sok és kemény fizikai munkát végeztünk, több új kézilabdás elemet is kipróbáltunk. Fontos, hogy tartsuk magunkat az edző által képviselt filozófiához, miszerint erős, egységes csapatként szükséges együttműködnünk, mert céljainkat csak így tudjuk elérni. A magyar bajnokságban most is keményen meg kell küzdenünk az FTC-vel, de a Debrecent sem írnám le, a tavalyi szezonban ellenük is nívós mérkőzéseket játszottunk, ráadásul idén a Bajnokok Ligájában is ellenfelünk lesz. Természetesen az arany­érem megszerzése a cél, ezért fogunk dolgozni.”