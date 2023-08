Csornai SE–ETO Akadémia 3–0 (2–0)

Csorna, 350 néző. V.: Holczbauer.

Csorna: Ficsór – Füzi, Kelemen, Bolla, Füleki (Papp R., 88.), Tóth A., Kerékgyártó (Németh B., 88.), Ladjánszki, Nagy K. (Németh B., 28.), Márton A. (Csikai, 75.), Visy B. Vezetőedző: Németh Szabolcs

ETO Akadémia: Kiss Á. – Selyem (Mikolay, 60.), Csáki (Horváth M., 44.), Óvári, Moharos, Rátonyi, Mitring, Tamás (Bíró, 60.), Herczeg (Nagy D., 46.), Krivokapic (Bakó, 46.), Bánáti. Edző: Szekeres Adrián.

Gsz.: Márton (16.), Visy (20., 74.).

17. p: Nagy K. szépen vitte le az alapvonalig a labdát, és beadására Márton fejjel vetődött be. 1–0.

22. p: Kerékgyártó indította Visyt, aki szép mozdulattal tette maga elé a labdát és egy jó ütemű csel után lőtt a bal alsóba. 2–0.

75. p: Füzi beadását követően Visy félfordulatból, kapásból káprázatos gólt ragasztott a bal felsőbe. 3–0.

Bátor játékot nyújtva, parádés gólokat szerezve aratott magabiztos győzelmet a Csorna az ETO Akadémia csapata felett.

Németh Szabolcs: – Úgy gondolom, teljes mértékben megérdemelt a győzelmünk. Amit kértem a srácoktól, azt maximálisan megvalósították. Védekezésben zártak, agresszívek voltunk, érzésem szerint ezzel az ellenfelet meg is leptük. Támadásban mertünk agresszíven futballozni. Labdabirtoklásban bátran játszottunk, szép helyzeteket dolgoztunk ki. Ezen az úton kell továbbmennünk, továbbra is ilyen keményen kell dolgoznunk a sikerek érdekében.

Szekeres Adrián: – Azt a lendületet és teljesítményt, amit láttam a fiúktól a felkészülési mérkőzésen és a Tatabánya ellen, nem sikerült hozni, viszont ugyanazokat a rossz döntéseket meghoztuk, mint az első fordulóban, ezért nem is tudtunk sajnos veszélyt jelenteni az ellenfél kapujára.