ETO Akadémia– Caola SC Sopron

Győr, ETO-stadion, ma 11 óra. V.: Papp Á.

A győriek még pontot sem szereztek, míg a Sopron javuló formát mutat, legutóbb a Haladást győzte le a Bücs-legénység.

„A játékosok kaptak két szabadnapot a hétvégén, így mentálisan is tudtak töltődni. Ez meglátszott a hétfői és a mai edzésen is. Kellően motiváltak, nagy bennük a bizonyítási vágy maguk, illetve a klub felé is. Az eddigi filozófiánktól nem szeretnénk eltérni, mindent megteszünk azért, hogy ez már eredményességgel is párosuljon” – mondta az ETO Akadémia fiatal edzője, Szekeres Adrián.

„Ugyanúgy gyakoroltunk, ahogy eddig, semmi extrával nem készültünk az ETO fiataljai ellen, már csak azért sem, mert nem tudhatjuk, mennyi visszajátszóval kell számolnunk az NB II-es csapatból. Ezzel együtt ugyanolyan játékot és eredményességet várok a csapattól, mint legutóbb” – szögezte le Bücs Zsolt, a soproniak trénere.

A bajnokság állása