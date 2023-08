Az ETO egy szép akció végén korán megszerezte a vezetést. Ezt követően több szemre is tetszetős támadást vezetett, de nem tudta növelni az előnyét. Az első félidő második fele a Kozármislenyé volt, a mezőnyfölényét azonban nem tudta gólra váltani.

A szünetben hármas cserét hajtott végre az ETO vezetőedzője, ezzel próbált új szelet hozni az ETO vitorlájába. A csereként beállt Kröhn gyorsan két gólt is szerezhetett volna, ám egyik lövését a kapus hárította, másik pedig a léc fölött hagyta el a játékteret. Ezt követően szinte a semmiből egyenlített a Kozármisleny. Nem sokkal később a zöld-fehérek ismét előnyhöz jutottak és izgalmas, érdekes végjátékban ezt meg is tudták tartani. Ezt azt jelenti, hogy az ETO továbbra is egyetlenként hibátlan a mezőnyben és 12 ponttal vezeti a bajnoki táblázatot.