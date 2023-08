A mérkőzés krónikája

Gyirmót: Hársfalvi – Polgár, Hudák, Csörgő, Jova B. (Kicsun 67) – Kovács M., Szőke (Kovács D. 60) – Takács R. (Helembai 67), Soltész (Madarász 82), Medgyes – Pethő (Adamcsek sz.) Vezetőedző: Csizmadia Csaba

MTE: Heinrich – Deákovics (Végső 79), Papp Sz., Deák, Horváth K. – Vukasovic (Tullner 68) – Szabó B., Nagy P. (Takács T. sz.), Czingáber , Korbély (Illés sz.) – Németh D. (Szalka 79) Szakmai igazgató: Király József

Gólszerző: Medgyes (1-0) a 22., Szabó B. (1-1) a 24., Medgyes (2-1) az 52., Illés (2-2) a 64. percben.

Percről-percre:

6. perc: Pethővel szemben elkövetett szabálytalanság utáni 22 méteres szabadrúgásból Soltész ballal a jobb felső saroknál a keresztlécre lőtt.

22. perc: Takács R.-Polgár jobb oldali akcióját követően utóbbi keresztbelőtt labdájára a hosszúsaroknál Medgyes érkezett jó ütemben és 4 méterről a kapu közepébe lőtt (1-0).

24. perc: Korbély bal oldali beadása után Szabó B. megelőzve védőjét 6 méterről a bal alsó sarokba fejelt (1-1).

52. perc: Medgyes tört előre a saját térfeléről indulva, majd 14 méterről ballal, laposan a kimozduló Heinrich mellett a bal alsó sarokba lőtt (2-1).

64. perc: Heinrich kirúgása után Illés D. erőszakosan alakított ki magának lövőhelyzetet Kovács D.-vel szemben, majd, jobbal nagy erővel 17 méterről a bal felső sarokba lőtt (2-2).

Az első négy fordulót követően még nyeretlen csapatunk a sereghajtó, még pont nélküli vármegyei riválisát, a Credobus Mosonmagyaróvár együttesét látta vendégül, így mindkét csapat adós volt a jó eredménnyel.

A vártnak megfelelően a kék-sárgák ragadták magukhoz a játék irányítását, ami a játékrész derekán szerzett Medgyes Zoltán találattal előnyben is megmutatkozott, de a hazaiak öröme nem tartott sokáig, hiszen két perc elteltével Szabó Bence fejessel egalizált. Ezt követően a játék is kiegyenlítetté vált, mindkét kapu előtt adódott kisebb lehetőség, de az igazi nagy helyzetre az utolsó pillanatig kellett várni, amikor a bal oldalon kilépő Medgyes már csak Heinrichkel állt szemben, de 6 méterről a bal alsó sarok mellé lőtt.

Fordulás után Takács Ronald alakított ki magának lövőhelyzetet a jobb oldalról indulva, de a labda a kapu fölé szállt. Ami az első félidő végén kimaradt, az a fordulás után meghozta az ismételt előnyt, amikor Medgyes Zoltán tért ölelő szóló után vette be a vendégek kapuját. Ez az előny is percek alatt elolvadt, amikor bő egyórai játék után Illés Dávid remek lövés után egalizált. A hosszabbítás pillanataira is maradt óriási lehetőség a kék-sárgák előtt, amikor Adamcsek Máté remek előkészítése után Madarász Márk lövése után Heinrich Márk nagy bravúrral tartotta az eredményt a vendégeknek.