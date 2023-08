MERKANTIL BANK LIGA 6. forduló

Pécsi MFC - Gyirmót FC Győr 0-0 (0–0)

Pécs, 800 néző.

Játékvezető: Molnár Attila (Máyer Gábor, Vörös Dániel)

Pécsi MFC: Helesfay – Svedyuk, Rácz L. (Tóth-Gábor 84), Pejovic, Majnovics – Szeles (Krausz 78) – Szabó M. (Harsányi 61), Terbe, Hudák M., Bukovics (Vas B. 61) – Gyurkits (Hornyák 78)

Vezetőedző: Weitner Ádám

Gyirmót: Hásfalvi – Polgár, Hudák, Csörgő, Jova – Kovács M., Szőke – Takács R. (Madarász 62), Soltész,, Medgyes – Adamcsek (Pethő 71)

Vezetőedző: Csizmadia Csaba

Gólszerző: ( - ) a . percben

Kiállítva: Soltész (második sárga lap) a 82. percben

Percről percre:

82. perc: Soltész rossz labdaátvétel, majd téves becsúszás után megkapta második sárga lapját, így a kiállítás sorsára jutott.

Vasárnap délre, a Baranya megyei Mecsek fővárosába utaztunk annak reményében, hogy megszakadjon nyeretlenségi sorozatunk, és egy esetleges győzelemmel megkezdhessük a felzárkózást. Mindez azonban azért sem ígérkezett könnyű feladatnak, mivel a hazai PMFC öt forduló után három győzelemmel, és kettő döntetlennel büszkélkedhetett, jól záró hátsó alakzata eddig még gólt sem kapott, s az eddigi eredménysor után az előkelő harmadik helyen áll, ezzel szemben mi kettő vereséggel, majd az ezeket követő döntetlenekkel a tarsolyunkban a tabella alsó régiójából várjuk a kezdő sípszót.

Az első lehetőség a korábban Pécsen is futballozó Adamcsek Máté előtt adódott, de lövésénél a kapu fölé, míg a másik oldalon Szabó Máté próbálkozásánál mellé szállt a labda, míg Bukovics közeli lövésébe védőink belevetődve tisztáztak. Bő félóra elteltével Soltész 22 méteres szabadrúgása után a labda cm-ekkel a bal felső sarok fölött hagyta el a játékteret.

Az első játékrészben kiegyenlített, küzdelmes mezőnyjáték folyt a pályán, sok szabálytalansággal tördelték egymás futballját a csapatok, mindkét gárda támadói előtt adódott lehetőség a gólszerzésre, de nem tudták bevenni a kapukat.

Fordulás után Svedyuk jobbról, majd Terbe középről próbálkozott lövéssel a hazaiaktól, míg a másik oldalon Szőke helyzeténél a védőkön felperdülő labda cm-ekkel a léc fölé szállt, így egyik helyzetből sem talált célba a labda.

Az idő múlásával lüktetőbbé vált a játék, de a támadásokba rendre hiba csúszott. Az utolsó tíz percre megfogyatkozott kék-sárga együttesünk, amikor Soltész Dominik kapott piros lapot egy ígéretesnek ígérkező támadás végén. A hátralévő időben próbált nagyobb hangsúlyt fektetni támadásaira az emberelőnyben játszó bányász csapat, de nem vezetett eredményre a törekvés, így mindkét csapat sorozata folytatódik.

Így látták a főszereplők

Weitner Ádám: - Félig üres az a bizonyos pohár, hiszen hazai pályán győznünk kellett volna. Mondhatjuk, hogy a Vasashoz hasonlóan mostani ellenfelünk is előrébb tart, nagyra törő terveik vannak, de a lehetőségeink alapján el kellett volna döntenünk a találkozót. Pozitívum, hogy ami a fiúkban volt ma, azt ki is csavarták magukból. Erős csapatszellem uralkodik nálunk, ezért is fájó, hogy ezeket a meccseket nem tudjuk megnyerni.

Csizmadia Csaba: - A hazaiak az eddigiek során sem játszottak gól gazdag mérkőzéseket, ezért tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz, főleg úgy, hogy tele önbizalommal léphettek pályára. Óriási helyzetek nem voltak a mostani küzdelmes találkozón, de a későbbiekben kellenek az extra dolgok, hogy meg tudjuk szerezni első győzelmünket