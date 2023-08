Az Ikast elleni összecsapáson továbbra is kimaradt Rju Un Hi, valamint ezúttal Sandra Toft volt, aki pihenőt kapott a szakvezetéstől. Értelemszerűen így Duijndam állt a győri kapuban, míg előtte a Szőllősi-Schatzl, De Paula, Nze Minko, Blohm, Gros, Hovden hatos kezdett, védekezésben pedig Brattset Dale váltotta De Paulát.

A találkozó első gólja az Ikasté volt, de öt perc elteltével 3-2-re, a nyolcadik percben pedig 5-3-ra vezettek a győriek. Rinka Duijndam ott folytatta, mint ahol Sandra Toft abbahagyta az Odense ellen, azaz szép védéseket mutatott be az első percektől kezdve. A 16. percben egalizált az Ikast (9-9). Sokat forgatta csapatát Ulrik Kirkely, beállt Farkas, Broch és Oftedal is, így a 20. perc végén 12-11 állt az eredményjelzőn. Öt peccel a félidő vége előtt az Ikast kérte ki idejét, ekkor ismét kétgólos előnyben volt az ETO (15-13). A félidő hajrájára a két akadémista is szerepet kapott, Farkas Eszter hetest harcolt ki, amit Gros értékesített, így 17-15-re vezettek a magyaroj harminc percnyi játék után.

Haugsted, Gros és Hovden góljai nyitották a második játékrészt, majd felváltva estek a gólok, Duijndam ismét szép védéseket mutatott be. Oftedal góljával 27-22-re vezettek a győriek 10 perccel a vége előtt. A végén megpróbált zárkózni az Ikast, de a győzelem nem forgott veszélyben, sőt, a legvégén Farkas Eszter is betalált, így végül 33-26-ra nyerte meg második felkészülési találkozóját az Audi-ETO.