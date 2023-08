– Mióta ismerik egymást, hogyan állt össze ez a páros?

– Már eljöttem Budapestről Sopronba, amikor Szabolcs a Honvédhoz került – kezdte Bors Miklós vezetőedző. – Szezon közben párszor beszéltünk, de igazán komollyá, személyessé és szakmaivá csak pár hete vált a kapcsolat.

– Megvan már a kettőjük közötti munkamegosztás?

– Az első igazán jelentős személyes találkozásunk alkalmával ezt volt az, amit először megbeszéltünk – mondta az együttes új másodedzője, Baksa Szabolcs. – Tisztáztuk, kinek mi lesz a feladata az edzésmunka megtervezésében, az ellenfelek feltérképezésében.

– Több vezetőedző munkáját is segítette, akiktől nyilván sokat tanult. Mit emelne ki, amiben az elmúlt években csapatunk kispadján a legtöbbet fejlődött?

– Valóban volt néhány vezetőedző, akiknek próbáltam segíteni a munkáját – vette vissza a szót Bors Miklós. – Ahány ember, annyi egyéniség, és tényleg nagyon sokat tanultam tőlük. Tapasztaltam olyan dolgokat is, amelyek nem igazán működtek a csapatnál, de ezek is nagyon tanulságosak voltak. Nagyon fontos, hogyan kommunikálunk a játékosokkal, kinél hogyan érjük el, hogy a lehető legtöbbet ki tudja kihozni magából. Kosztasztól Flevarkisztól e tekintetben rengeteget tanultam.

– Szabolcs, ön a Honvéd edzőjeként előbb feljutott az élvonalba, az előző évadban pedig benntartotta a sokáig csupán egy, majd két, végül pedig három idegenlégióssal felálló csapatot. Ez akárhogy is nézzük, sikertörténet. Mi volt nehezebb, a feljutás vagy a bennmaradás, illetve nem érzi visszalépésnek azt, hogy sikeres vezetőedzői időszak után másodedző lesz?

– Nagyon hálás vagyok a Budapesti Honvédnak az elmúlt időszakért, nagyon szép volt a két közös szezon – folytatta Baksa Szabolcs. – Nemes és hálás feladatnak éltem meg az ott felvázolt koncepciót, a fiatalok fejlesztését és a magyar játékosok előtérbe helyezését is. Itt Sopronban azonban más célokért, illetve eredményekért küzdhetünk. Abszolút előrelépésnek tartom, hogy a Sopron sikeréért dolgozhatok másodedzőként. Évtizedekkel ezelőtt a Honvéd valóban egyeduralkodó volt, de az már régen volt. Az SKC viszont az utóbbi években a magyar élvonal egyik meghatározó csapatává nőtte ki magát, rendre ott volt a rájátszásban, az előző szezonban ráadásul kupadöntőt is játszott. Ahogy a Honvédnál, itt is sok az ügyes, tehetséges fiatal, akiknek fejlődniük kell minden téren. Ami a feljutást illeti, a másodosztályban, azon a szinten, ha mondhatom így, több fegyverem volt a cél eléréséhez. A bennmaradás kapcsán mint már említettem, sok volt a fiatal játékosunk, többségüknek semmilyen élvonalbeli tapasztalata nem volt. A tapasztalat hiányát igen kemény edzésmunkával próbáltuk ellensúlyozni. Ennek eredményeként úgy érzem, mindenki a saját tudása maximumához közel teljesített. A tapasztalat hiánya miatt volt, hogy idegenben beleszaladtunk egy-két nagy pofonba. A tíz győzelmünkből nyolcat itthon értünk el.

– A helyzet annyiból hasonló a tavalyi Honvédéhoz, hogy most az SKC is nagyon fiatal csapattal vág neki a szezonnak...

– Így van, korábbi játékosunk, Fazekas Csaba lényegében Supola helyett ért vissza, Polster Attilát pedig, aki kimondottan egy dobó játékos, Takács Norbert pótlására igazoltuk – folytatta Bors Miklós. – A két új fiú most, illetve egy éve öregedett ki a fiatalszabályból. A két poszton "alsó hangon" vesztettünk legalább tíz év rutint, tapasztalatot. Nem is feltétlenül szerencsés két poszton ilyen mérvű fiatalítás, egyetlen igazán rutinos magyar játékosunk lesz, Molnár Márton. Ezt azonban nem panaszkodásként mondom, már csak azért sem, mert ha végignézünk a mezőnyön, akkor talán az Alba és a Falco csapatát leszámítva mindenütt hasonló a magyar állomány összetétele.

– Végül, de nem utolsósorban, folyamatban van a légiósok kiválasztása, amiben már mindketten részt vesznek Három külföldi játékosa már van a csapatnak, milyen szempontok alapján történik a kiválasztás?

– Két alapvető szempontot mondanék: mivel tényleg nagyon fiatal a magyar mag, szerettük volna a társaságot rutinos irányító kezébe adni – magyarázta a másodedző. – Pollard személyében azt hittük, megtaláltuk. Gondolhatják a szurkolók, milyen övön aluli ütésként ért bennünket, amikor kiderült, mégsem jöhet. Az új jelölt, T. J. Williams erős bajnokságokban játszott, jó statisztikái voltak, de az előző szezont kihagyta. A mezőnyposztokon szempont volt még, hogy a két hátvéd ne legyen túl alacsony, mert ha már fiatalok vagyunk, ne legyünk "kicsik", azaz az ne legyen sebezhető pont, hogy a riválisok mezőnyemberei könnyen be tudják vinni a mieinket pozíciózni.