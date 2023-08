„Két húgom van, de én vagyok az egyetlen, aki a kézilabdával foglalkozik a családban, a többiek túrázni, futni és vitorlázni szeretnek. Nem tipikus kézilabda családból indultam, de annak örültem, hogy később testvéreim is megkedvelték a sportot. Öt-hat éves lehettem, amikor labda került a kezembe, rögtön megszerettem a sportágat és versenyszerűen is sportoltam huszonkét éves koromig. Akkor eldöntöttem, hogy inkább edző szeretnék lenni” – kezdte Kristian Danielsen, aki játékosként gyakorlatilag csak jobbszélső és kapus nem volt.

„A korosztályos csapatokban, ahol játszottam nem én voltam a sztárjátékos, de azt mindenki tudta, hogy lelkes és szorgalmas vagyok. Rengeteget edzettem és igyekeztem segíteni a csapattársaimnak. Örültem, ha a passzaimmal jó lövőhelyzetbe kerülhettek. Számomra nem a gólszerzés nyújtotta a játékban a legnagyobb örömöt, hanem az asszisztok” – folytatta a másodedző, aki először szülővárosában és a nevelőegyesületében, Naestvedben lett edző, és az vezérelte, hogy valamit vissza tudjon adni a közösségnek, amely felnevelte.

„Ezt követen ráéreztem az ízére, élveztem, ahogy a gondolkodásom a kézilabdáról fejlődni kezdett. Taktikailag és a csapatvezetés során is sokat tudtam fejlődni, a csapataimnak pedig úgy éreztem át tudtam adni a tudást. Sporttudományokból szereztem MA-szintű végzettséget, majd ezután a skanderborgi kézilabda-akadémia vezetőjének kértek fel. Több feladatom mellett főállású edzőként is szerepeltem itt. A tehetséggondozás volt a fő feladatom, éppen ezért szeretném itt Győrben is a klub fiatal tehetségeit nyomon követni. Az elmúlt tizenöt évben főállásban női csapatokkal dolgoztam, de az akadémián a férficsapatok is hozzám tartoztak. A volt győri közönségkedvenc Nycke Groot még Odensében egyszer meg is kérdezte tőlem, hogy mi az álmom. Én őszintén akkor nem tudtam válaszolni neki erre.

Aztán amikor először jártam Győrben ellenfélként, akkor azt mondtam magamnak, hogy ez az az álom. Szeretnék Győrben dolgozni. Szerencsés vagyok, mert valóra vált az álmom.

A kérdésre válaszolva álmaimban nagyon messze talán szerepel a férfiszakág, de most úgy érzem, tökéletes helyen vagyok itt Győrben” – árulta el Danielsen, aki számára fontos, hogy legyen olyan idő, amikor nem a kézilabdával foglalkozik és feltöltődhet.

„A sétálás és a futás az a két tevékenység, ami kikapcsol. Győrt is bejártam már sétáim során. A belvárost bejártam, futottam a folyóparton és az egyetem mögötti erdőben. Az időjárás szokatlanul meleg, de ami nagyon meglepett, milyen tiszta a város. Dániában sok város közel sincs ehhez. Kedves, segítőkész emberekkel találkoztam, páran már meg is ismertek és hallottam már néhány „Hajrá, ETO!”-t is” – mesélte a szakember, aki először dolgozik külföldön.

„Terveim között nem szerepelt, hogy ilyen gyorsan külföldön vállaljak munkát. Ha korábban kérdeznek akkor talán nyolc-tíz év múlva szerettem volna ezt kipróbálni. Aztán jött a győri lehetőség, amit nem akartam kihagyni. Picit aggódtam, hiszen most minden új számunkra is. A csapat remek erőkből áll, több nemzet kiválóságai szerepelnek benne, szóval sok gondolat járt a fejemben az elmúlt hetekben. Aztán azt mondtam magamnak, ez ugyanaz a kézilabda, mint otthon, és itt is csak ugyanazt kell tenni, mint Dániában, azaz törekedni kell a legjobbnak lenni. Az első hetek bebizonyították, felesleges volt aggódnom, nagyon profi körülmények közt dolgozhatunk egy jól szervezett klubban” – beszélt eddigi tapasztalatiról a tréner, aki remekül tud együtt dolgozni Ulrik Kirkelyvel, a győriek vezetőedzőjével.

„A kézilabda mindkettőnk szenvedélye. Ulrik fantasztikus vezető, sok lehetőséget ad nekem is a munka során. Maximális tisztelettel vagyok iránta, és annak ellenére, hogy nagyon különbözőek vagyunk, hiszen én talán egy picit jobban strukturált vagyok, ő pedig hihetetlen kreatív, de éppen ezért jól kiegészítjük egymást. Gyakran megtörténik, hogy csak úgy órákat beszélünk a kézilabdáról” – folytatta Kristian Danielsen, aki öt-hat alkalommal játszott ellenfélként az ETO ellen, de most, hogy itt van és részese lehet a klubnak, látja, hogy valóban létezik az ETO-család.

„Az összetartás példaértékű, nagyon elszánt mindenki, és keményen dolgoznak. Kintről nem is tudtam, micsoda remek közösség ez, öröm számomra, hogy máris azt érzem, én is a része, tagja vagyok. Idén májusban hihetetlen hangulatot teremtettek a győri szurkolók az Odense elleni meccsen, ők valóban a nyolcadik játékos a pályán. Várom már, hogy meccsen is találkozhassak velük, főleg úgy, hogy most már egy oldalon állunk” – mondta végezetül a 35 éves szakember.