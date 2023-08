A két csapat ismerte egymást, hiszen az Európa Ligában egy csoportban szerepeltek. Gyurka János együttese három alapemberét is kénytelen volt nélkülözni, hiszen Lancz Barbora, Pásztor Noémi és Tóth Gabriella sem volt 100 százalékos állapotban. Szokatlan összeállításban is jól kezdett az MKC, Udvardi Laura a szélen, Hadfi Gréta pedig a kapuban remekelt. A másik kapus, Ryde is kiválóan védett és Horacek vezérletével fordított a Nantes. A szünetbe kettővel, 14–12-re vezetett a francia csapat, majd 18–18-nál Ivancok gólerős játékával utolérték ellenfelüket az óváriak. Stranigg Zsófiát egy szerencsétlen mozdulat után elvesztette Gyurka János együttese, így tovább csökkentek a szakmai stáb variációs lehetőségei. A hajrára a több cserével rendelkező Nantes felőrölte a hazaiakat, akik így is remekül helyt álltak. A mérkőzést 31–25-re a francia csapat nyerte, de a közös hétvége mindkét klubnak komoly tapasztalatot jelenthet. A találkozót a helyszínen tekintette meg Golovin Vlagyimir, a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya is.

Motherson Mosonmagyaróvár–Neptunes Nantes 26–31 (12–14)

Mosonmagyaróvár, UFM-aréna, 800 néző. V.: Felhő, Öcsi.

MKC: Hadfi – Udvardi 3, Faragó 1, Albek 2, Ivancok 5, Tóth N. 4, Stranigg Zs. Csere: Szemerey, Horváth Sz. (kapus), Varga E. 1, Bardi 2, Schatzl N. 1, Tóth E. 7/4, Sztankovics. Vezetőedző: Gyurka János.

Nantes: Ryde – Vollebregt 2, Ahanda 1, Ondono 3, Grandveau 4, Horacek 6/4, Dupis 5/2. Csere: Andre (kapus), Fauske 3, Strömberg 1, Finstad 1, Sajka 1, Ardouin 1, Lagerquist, Bellec 3. Vezetőedző: Helle Thomsen.