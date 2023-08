Évek óta figyelte a Leverkusen, s mivel nemrég tizenhat éves lett, leigazolta a német Bundesliga csapat a korábban Győrött pallérozódó tehetséget, Szép Mártont.

Szép Márton, már a Bayer Leverkusen játékosaként. Fotó: Facebook/marciszep



A fiatal futballista pár éve még az ETO utánpótlásbázisának ékkövének számított, a szakemberek szuperlatívuszokban beszéltek a fiatal focistáról, aki most a német Bayer Leverkusen játékosa lett. Az átigazolást a játékos nemrég közösségi oldalán jelentette be.

"Egy új történet kezdődik ma – osztotta meg a fiatalember közösségi oldalán. – Az elmúlt három év tele volt hullámvölgyekkel, csodálatos pillanatokkal, de sötét mélypontokkal is. Viszont azt hiszem, sokat tanultam az elmúlt hat-nyolc hónapban, ami hihetetlenül igényes volt mind mentálisan, mind fizikailag. Most végre eljött az a nap, amelyre az elmúlt három évben tudatosan készülődtem napról napra. A nap, amikor külföldön írok alá! Németország egyik legjobb klubjának játékosának lenni, és számomra a legjobb klubnak, a Bayer Leverkusennek, csodálatos érzés és tele van kihívásokkal egyszerre. Szeretném megköszönni mindazoknak akik támogattak az utamon, segítségük nélkül nem jutottam volna el idáig. Köszönöm a családomnak, hogy mindig mellettem álltak és kitartóan támogattak! Köszönöm a menedzsereimnek, hogy a legnehezebb időkben is mellettem álltak, és mindent megtettek, hogy megváltoztassák a dolgokat. Nagyon izgatott vagyok, és alig várom, hogy felvegyem a Leverkusen piros és fekete mezét. Egy fejezet véget ért, de a munka csak most kezdődött el igazán, és én készen állok rá..."