„Előbbiről tudtam, utóbbi elismerés számomra is meglepetés volt a szombati ünnepségen – kezdi Varga Péter. – Persze bevallom, nagyon jólesett, hogy elismerték azt a huszonöt évet, amit a futballban eddig töltöttem, s jó volt hallani, ahogy felsorolták azokat az eredményeket, amelyeket a csapataimmal együtt Csornán, Nyúlon és Lipóton elértünk. A huszonötből egyébként csaknem annak felét, tizenkettőt szülővárosom csapatánál, Csornán töltöttem” – tette hozzá a még mindig fiatal edzőnek számító, ám számos bajnoki címet, kupasikert elérő szakember.Érdekesség, hogy a két kitüntetéssel is díjazott tréner egyelőre csapat nélkül „pihen”. Varga Péter legutóbb az NB III-ba négy év után visszatérő Csorna edzője volt.

„Kiharcoltuk a feljutást, majd ha nehezen is, de sikerült a harmadosztályú tagságunkat is megőrizni, s egy – szerintem – jó csapat gerincét kialakítani. Folytattam volna a munkát, de más kapott bizalmat, s ha nem is esett jól, el kellett fogadnom a döntést.

A képzésünkön is azzal kezdik: nem igazi edző, akit még egyszer sem küldtek el. Ezzel együtt továbbra is ott vagyok a csapat meccsein, s ugyanúgy szurkolok a Csorna sikereiért, mint ahogy korábban is tettem.

A váltás után három-négy helyről is megkerestek, több ajánlatom is volt, de egyiket sem fogadtam el. Tudatosan döntöttem a szünet mellett, mert így most több időt tölthetek a családommal. Furcsa is néha, hogy nem kell kapkodni, s hogy ha valahol vagyunk, nem kell visszarohanni a hétvégére. Mivel szeretem a futballt, sosem esett nehezemre csapatokkal foglalkozni, de sok volt 2002 óta folyamatosan a kispadon dolgozni. Ez persze nem azt jelenti, hogy befejezem az edzősködést, szó sincs erről. Az év végéig terveztem a szün- időt, aztán meglátjuk, milyen lehetőségeim lesznek. Addig is a családra és az eddig is végzett civil munkámra, most már a nagyfiammal együtt irányított fuvarozócégünkre koncentrálok.”