Takács Kincső női C II-ben Horányi Dórával, vegyes C II-ben Hajdu Jonatánnal térdel majd egy hajóban a vb-n. Kopasz Bálint K I 500 méteren és K II 500 méteren Nádas Bencével indul majd.

Hüttner Csaba szövetségi kapitány az elutazás előtt azt mondta, akkor lenne elégedett, ha már most annyi kvótát gyűjtenének, amennyivel meg tudnák oldani az egy év múlva rendezendő ötkarikás játékokat. Egy ország összesen 18 indulási jogot szerezhet a kajak-kenu gyorsasági szakágában – 6-6-ot férfi és női kajakban, 3–3-at pedig férfi és női kenuban.

Mind a tíz olimpiai számra kiemelt figyelem irányul, de a két kajak négyesre talán még nagyobb, mivel ezekben a számokban kizárólag Németországban lehet kvótákat szerezni, ráadásul sokat, négyet-négyet. A női kvartett számára nem okozhat gondot a feladat megoldása, különösen annak fényében, hogy a hajóban egy kivétellel – Medveczky Erika helyét Rendessy Eszter vette át – ugyanazok ülnek, akik négy éve, Szegeden aranyéremmel gyarapították a tokiói magyar indulási jogok számát, és a Gazsó Alida Dóra, Csipes Tamara, Hadvina – akkor még Bodonyi – Dóra hármasból utóbbi kettő a japán fővárosban is első lett a négyessel. A férfiaknál sem sokat változott az összeállítás négy év alatt, a 2019-es Maty-éri kvalifikációs vb-n a Nádas Bence, Tótka Sándor, Birkás Balázs, Kuli István összeállítású egység lett ötödik, és ezzel kvótaszerző, most Birkás helyett Csizmadia Kolos tagja a csapatnak, amelynek ugyanaz a küldetése.

"Ha csak európai egység lesz a döntőben, ami simán előfordulhat, akkor az első hét hajó kvótás – mondta Hüttner Csaba. – Mivel azonban a szabályok szerint az indulási jogokon legalább négy kontinensnek kell osztoznia, ha a fináléban például ott lesznek az ausztrálok és a kínaiak is, akkor minden egység indulási jogot kap Párizsra."

A szakember szerint az összes magyar egység közül ennek lesz a legnehezebb dolga Duisburgban.

"Én európai dominanciával számolok, és közülük van nyolc-tíz olyan hajó, amely majdnem ugyanazt tudja, nagyon sűrű a mezőny. Egyénileg nálunk mindenki kiváló állapotban van, de ez semmit nem számít. Minden azon fog múlni, hogy abban a pillanatban, amikor kell, ki hozza ki magából a legtöbbet. Tizedeken, századokon múlik egy-egy helyezés. Az Európa Játékokon például elkövettek egy minimális hibát, és hatodikak lettek. A vb-n már a középfutam is döntővel ér majd fel, ott ugyanolyan csata lesz, mint később a fináléban" - fejtette ki a szövetségi kapitány.

Kajak egyesben az idén két világkupát is megnyerő, s többek között a vb-címvédő és olimpiai bajnok Kopasz Bálintot maga mögé utasító, olimpiai ezüstérmes Varga Ádámnak, illetve a Tokióban ugyancsak második Csipes Tamarának nem okozhat gondot az első hat közé kerülés, ezzel együtt a kvótaszerzés, bár utóbbi versenyző ezt valószínűleg már négyesben megteszi. A párosoknál ugyancsak az első hat között kell végezni az indulási jog kiharcolásához, magyar részről a címvédő Nádas, Kopasz, illetve a tavalyi Eb-n negyedik Fojt Sára, Pupp Noémi duó tesz erre kísérletet.

"A nőknél a legjobb páros beült a négyesbe, ezért a második számú kettősünket indítjuk, erős itt is a mezőny, de a lányok tavaly, az Eb-n már bizonyítottak, ezért reálisnak tartom, hogy kvótát szerezzenek. Főleg úgy, hogy elég sok olyan versenyző lesz, aki párosban és négyesben is szerepel, s ha valaki a nagyobb hajóosztályban már indulási joghoz jut, a kisebben nem szerezhet újabbat, ezek a helyek tolódnak – fogalmazott Hüttner Csaba. – A férfiaknál szerettem volna úgy összeállítani a csapatot, hogy mindenki csak egy olimpiai számra koncentráljon, de párosban is borzasztóan kemény a mezőny, ezért nem akartam kockáztatni. Egy világ- és Európa-bajnok párost indítunk, a duplázó Nádas Bence már többször is bizonyította, hogy sztrókként mekkora erőssége a magyar kajak-kenunak."

A kenusoknál egyesben borítékolhatóan nehéz dolga lesz Adolf Balázsnak és Balla Virágnak, C I 1000, illetve C I 200 méteren ugyanis csak az első öt hely ér kvótát, a párosoknál viszont nyolc-nyolc kettős örülhet.

"A nőknél szerintem öt kiemelkedő páros van, ezek között ott van a Bragato Giada, Nagy Bianka duó is, úgyhogy minden esélyük megvan arra, hogy kvótát szerezzenek. A Korisánszky Dávid, Fekete Ádám páros is jó állapotban van, jó időket evez, de ebben a számban nyolc-tíz hasonló tudású egység van. Ezzel együtt, ha jó napot fognak ki, simán ott lesznek az első nyolc között" - vélekedett a kapitány.

Az olimpiaiakon túl további húsz szám szerepel a vb programjában.

"Úgy gondolom, hogy a csapatban benne van tíz érem, még úgy is, hogy a nevezések alapján ez lesz a valaha volt egyik legerősebb vb. Ezzel együtt a prioritás most az, hogy kvótákat szerezzünk, ezért bármikor aláírnám azt, hogy kicsit gyengébb szerepléssel megszerezzük az összes kvótát. De már azzal is elégedett lennék, ha most annyi indulási jogot gyűjtenénk, amennyivel minden számban tudnánk indulni Párizsban" – jelentette ki Hüttner Csaba.

A para szakágban is kvótaszerző lesz a németországi regatta, Hajdu Botond szövetségi kapitány kilenc versenyzővel indul a vb-n, köztük a KL1 200 méteren paralimpiai és világbajnoki címvédő Kiss Péter Pállal, a VL2-es, illetve a KL2-es kategória friss Eb-győztesével, Suba Róberttel és Varga Katalinnal. A szakvezető szerint a reális célkitűzés a három párizsi indulási jog megszerzése, de reménykedik egy negyedikben is.

A vb szerdán kezdődik, az első két napon elő- és középfutamokat rendeznek, a döntők pénteken, szombaton és vasárnap lesznek. Péntektől az M4 Sporton, az M4 Sport+-on és az m4sport.hu-n lehet követni az eseményeket.