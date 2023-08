Az első magyar bajnoki címet a korábban Horváth Istvánnal készülő, az idényt viszont Tamás Gábor csoportjával kezdő két serdülő kajakos, Moór Mirtill és Nyíri Bernadett szerezte.

A második magyar bajnoki cím Tamás Gergő nevéhez fűződik, aki az utolsó húsz méteren állt az élre az ifik K I 500 méteres számában.

Németh Gergő azt kérte versenyzőitől, hogy 300 méterig hajtsanak, ami a csövön kifér. a fiúk ezt 420-ig kitolták, és miután a végén a konkurens párosok is lassultak, megőrizték az előnyüket így a felnőtt ob-arany után az U23-as mezőnyben is nyert Rumi Gergő és Nagy Zakariás, ezúttal C II 500 méteren.

Nagyszerű pályát ment, és ez a harmadik helyet jelentette Gombás Alíz számára K1 500 méteren.

A harmadik versenynap előbb Tamás Gergő nyert 500 párosban a Kovács Katalin Akadémia kajakosával, Kollek Bálinttal párban, majd Rumi Gergő hozta magabiztosan az egyéni sprintet, és a Moór–Nyíri páros is legyőzhetetlen volt 500 méteren. Moór közben 500 egyesben korosztályában egy bronzérmet is besöpört. Nagy Zakariás saját korosztályában egy ezüstérmet szerzett, egy tizeddel maradt alul a paksi Juhász mögött a C I 200 m döntőjében.

Bár a villámok miatt meg kellett szakítani a délutáni programot Szegeden, a szünet se törte meg a győri csapat lendületét, és besöpörtek még három érmet: aranyérmes a felnőtt ob után az U23-ban is a legrövidebb távon párosban Rumi Gergő és Nagy Zakariás és nyert a Hollós Emma–Deli Nóra–Kolozsvári Lili–Petrik Abigél négyes a serdülők 500 méteres távján. Bronzérmet szerzett Péter Zsolt Zsombor és Péter Bendegúz ötszáz párosban.

Vasárnap a 2000 méteres futamokkal kezdődött a nap, ahol az újoncok mezőnyében szép győzelmet aratott Kungli-Zsegora Levente, de rajta kívül további négy eredményhirdetésnél álltak győri versenyzők a dobogón: Mayer Hunor és Pálinkás Ármin is megszerezte az első érmét, a délutáni programban pedig 5000 méteren is sikerült mindenféle medálból szerezni egyet, Aradi Álmos volt a legjobb egyesben az U23-as mezőnyben, az ifiknél pedig az Ivancsó–Nyíri páros ezüstérme jelezte, jó formában várhatja a duó a maraton vb válogatóját.

Győri dobogósok

Aranyérmesek: Tamás Gergő (K I, ifjúsági, U17–U18, 500 m); Rumi Gergő (C I, U23, 200 m); Moór Mirtill–Nyíri Beradett (K II, serdülő, U15, 1000 m); Rumi Gergő–Nagy Zakariás (C II, U23, 500 m); Tamás Gergő–Kollek Bálint (KKA) (K I, ifjúsági, U17–U18, 500 m); Moór Mirtill–Nyíri Beradett (K II, serdülő, U15, 500 m); Rumi Gergő–Nagy Zakariás (C II, U23, 200 m); Petrik Abigél–Kolozsvári Lili–Hollós Emma–Deli Nóra (K IV, serdülő, U15–U16, 500 m); Kungli-Zsegora Levente (C I, serdülő, U15–U16, 2000 m); Aradi Álmos (K I, U23, 5000 m).

Ezüstérmesek: Péter Zsolt Zsombor (C I, serdülő, U15, 1000 m); Nagy Zakariás (C I, ifjúsági, U17–18, 200 m); Aradi Álmos–Mitring Olivér–Aradi Bátor–Tomatár Péter (Lágymányos) (K IV, U23, 1000 m); Péter Zsolt Zsombor–Péter Bendegúz–Kirchner István (SZAKA)–Méri Marcell (SZAKA) (C IV, serdülő, U15–U16, 1000 m); Gombás Alíz–Vén Patrícia–Ferencz Bence–Richter Regő (K IV, vegyes ifjúsági, U17–U18, 500 m); Moór Mirtill–Nyíri Bernadett (K II, serdülő, U15, 2000 m); Péter Zsolt Zsombor (C I, serdülő, U15, 2000 m); Ivancsó Tamás–Nyíri Donát (K II, ifjúsági, U17–U18, 5000 m).

Bronzérmesek: Gombás Alíz (K I, ifjúsági U17–U18, 500 m); Moór Mirtill (K I, serdülő, U15, 500 m); Ivancsó Tamás–Nyíri Donát (K II, ifjúsági, U17–U18, 1000 m); Aradi Álmos–Mitring Olivér (K II, U23, 1000 m); Kurczina Máté–Czakó Bálint (Tiszaújváros) (C II, ifjúsági, U17–U18, 500 m); Péter Zsolt Zsombor–Péter Bendegúz (C II, serdülő, U15–U16, 500 m); Mayer Hunor–Pálinkás Ármin (K II, serdülő, U15, 2000 m); Petrik Abigél–Hollós Emma (K II, serdülő, U16, 2000 m); Taáp Tamás–Pápai Bence–Tamás Gergő–Richter Regő (K IV, ifjúsági, U17–U18, 5000 m).